В НАН рассказали, стоит ли бояться побочных эффектов от COVID-вакцины

Чем опасна вакцина от коронавируса / УНИАН

Академик НАН Украины Сергей Комиссаренко заявил, что у ученых пока нет достаточных доказательств связи между прививкой вакциной от коронавируса AstraZeneca и образованием тромбов.

"Данные противоречивы. Объяснить можно только тем, что доказательств пока недостаточно. Плюс проведено 30 млн вакцинаций этой вакциной, а осложнений в виде тромбозов обнаружено менее чем 100. Этого количества совершенно недостаточно, чтобы научно утверждать. Плюс непонятны причины, пока они не найдены", - заявил Комиссаренко.

Академик добавил, что вакцины, которые якобы вызывают осложнения в виде тромбозов, были произведены AstraZeneca, а не Covishield.

"С одной стороны, мы считаем, что это абсолютный аналог, но Covishield, возможно, как раз и не вызывает (тромбоз - ред.). Когда вы говорите об исследовании, если этот случай 1 на 500 тысяч или 1 на 1 миллион, как мы можем найти такой результат? Нам тогда, чтобы найти один случай, нужно взять кровь у 1 млн людей, которые были вакцинированы, а затем сделать исследование этих людей после вакцинации. Проверить - или можем, или не можем, найти того единственного человека, что совершенно недостаточно для того, чтобы сделать научно подтвержденный вывод. Вот вам пример возможности создания научного исследования, чтобы проверить, действительно ли вакцина опасна - это практически невозможно", - рассказал Комиссаренко, передает Украина 24.

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