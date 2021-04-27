В НАН сделали важное заявление из-за высокой смертности от COVID-19 в Украине

Темпы распространения коронавируса в Украине идут на спад.
Ученые Национальной академии наук Украины заявили, что в стране в течение последней недели наблюдается стабильное замедление динамики распространение коронавируса.
Уменьшается не только количество новых случаев, но и показатели летальности и госпитализации.
"За неделю 21-27 апреля стабильно уменьшается количество новых обнаружений в день со скоростью около 260 случаев в сутки, или 14% за неделю. Началось также уменьшение количества новых летальных исходов, но со значительно меньшим относительным темпом убывания", - говорится в заявлении НАН.
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Как отмечают ученые, медленные темпы снижения смертности от COVID также наблюдаются в странах Восточной Европы. Так, в Польше, Румынии, Венгрии и Болгария динамика летальности похожа на украинскую.
"Кроме снижения числа случаев болезни, снижается число новых госпитализаций и в целом занятых коек. Хотя общее количество коек в больницах также уменьшается довольно быстро, но койки в отделениях интенсивной терапии освобождаются значительно медленнее", - добавили в НАН.
Кроме того, Украина в первой половине апреля прошла пик летальных исходов, связанных с коронавирусом.
"Промежуточное обновление данных об общей смертности позволяет сформулировать предварительную гипотезу о том, что пик смертности по всем причинам уже пройден в первой половине апреля, что согласуется с динамикой зарегистрированных смертей от COVID-19", - пояснили в НАН.
Ученые отмечают, что пик числа летальных исходов в первой декаде апреля был незначительно выше 400 случаев.
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Коронавирус в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
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