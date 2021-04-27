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В НАН сделали важное заявление из-за высокой смертности от COVID-19 в Украине

27 апреля 2021, 21:23
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Темпы распространения коронавируса в Украине идут на спад.

коронавирус
Коронавирус в Украине идет на спад / Фото Reuters

Ученые Национальной академии наук Украины заявили, что в стране в течение последней недели наблюдается стабильное замедление динамики распространение коронавируса.

Уменьшается не только количество новых случаев, но и показатели летальности и госпитализации.

"За неделю 21-27 апреля стабильно уменьшается количество новых обнаружений в день со скоростью около 260 случаев в сутки, или 14% за неделю. Началось также уменьшение количества новых летальных исходов, но со значительно меньшим относительным темпом убывания", - говорится в заявлении НАН.

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Как отмечают ученые, медленные темпы снижения смертности от COVID также наблюдаются в странах Восточной Европы. Так, в Польше, Румынии, Венгрии и Болгария динамика летальности похожа на украинскую.

"Кроме снижения числа случаев болезни, снижается число новых госпитализаций и в целом занятых коек. Хотя общее количество коек в больницах также уменьшается довольно быстро, но койки в отделениях интенсивной терапии освобождаются значительно медленнее", - добавили в НАН.

Кроме того, Украина в первой половине апреля прошла пик летальных исходов, связанных с коронавирусом.

"Промежуточное обновление данных об общей смертности позволяет сформулировать предварительную гипотезу о том, что пик смертности по всем причинам уже пройден в первой половине апреля, что согласуется с динамикой зарегистрированных смертей от COVID-19", - пояснили в НАН.

Ученые отмечают, что пик числа летальных исходов в первой декаде апреля был незначительно выше 400 случаев.

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Коронавирус в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

  • Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что Украина вышла на пик третьей волны коронавируса. По его словам, постепенно ситуация начинает стабилизироваться, уровень госпитализаций снизился.
  • Глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Украине и госпитализациями стабилизировалась. Украина выходит на плато.
  • Жесткий карантин в Киеве продлили на 2 недели – до 30 апреля.

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