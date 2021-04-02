В Нидерландах запретили колоть AstraZeneca всем, кто моложе 60 лет

Запрет вступает в силу с сегодняшнего дня.
Нидерланды заявили, что останавливают применение вакцины от коронавируса AstraZeneca для лиц, которые моложе 60 лет. Голландские больницы сейчас отменяют около 10 тысяч заявок на вакцинацию этим препаратом.
Причиной стали побочные эффекты после введения препарата, сообщила нидерландская газета Trouw со ссылкой на источник в Минздраве страны.
Отмечается, что местное министерство здравоохранения приняло такое решение после консультации с Советом здравоохранения и медицинским агентством, а также Национальным институтом здоровья и окружающей среды.
Запрет на использование препарата AstraZeneca для жителей страны в возрасте до 60 лет вступает в силу с сегодняшнего дня. Он будет действовать до 7 апреля.
Напомним, 1 апреля научный комитет Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) заявил, что вакцина против коронавируса компании AstraZeneca является безопасной и эффективной.
Вакцина от коронавируса AstraZeneca: новости
- Ряд стран приостановил вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за риска появления тромбов.
- Агентство Евросоюза по лекарственным средствам опровергло повышенный риск появления тромбоза после применения вакцины от коронавируса разработки Oxford/AstraZeneca.
- Британско-шведская компания AstraZeneca и Оксфордский университет обнародовали новые данные об эффективности вакцины.
- Тем временем США заподозрили, что AstraZeneca смухлевала с данными об испытаниях.