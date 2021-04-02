В Нидерландах запретили колоть AstraZeneca всем, кто моложе 60 лет

AstraZeneca в Нидерландах запретили колоть людям моложе 60 лет / Фото Reuters

Нидерланды заявили, что останавливают применение вакцины от коронавируса AstraZeneca для лиц, которые моложе 60 лет. Голландские больницы сейчас отменяют около 10 тысяч заявок на вакцинацию этим препаратом.

Причиной стали побочные эффекты после введения препарата, сообщила нидерландская газета Trouw со ссылкой на источник в Минздраве страны.

Отмечается, что местное министерство здравоохранения приняло такое решение после консультации с Советом здравоохранения и медицинским агентством, а также Национальным институтом здоровья и окружающей среды.

Запрет на использование препарата AstraZeneca для жителей страны в возрасте до 60 лет вступает в силу с сегодняшнего дня. Он будет действовать до 7 апреля.

Напомним, 1 апреля научный комитет Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) заявил, что вакцина против коронавируса компании AstraZeneca является безопасной и эффективной.

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