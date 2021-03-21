УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

В Николаеве рассказали о катастрофе из-за переполненных COVID-больниц

21 марта 2021, 21:15
Прослушать новость
Остановить

В больницах Николаеве заканчиваются места, а пациентов размещают в коридорах.

коронавирус
В Николаеве сложилась критическая ситуация с коронавирусом / Фото Reuters

В Николаеве в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в отведенных под лечение COVID-19 больницах практичеки не осталось свободных палат.

При этом койки для пациентов медработникам приходится обустраивать прямо в коридорах, пишет местное издание НикВести.

Редакция опубликовала фото из коридора "ковидного" отделения 3-й городской больницы Николаева.

В других ковидных госпиталях — 1-й и 5-й больницах, по информации издания, ситуация еще хуже.

/ nikvesti.com

По данным государственной информационно-аналитической системы MEDdata Николаевская городская больница №3 заполнена на 84,4%, №1 на 85,9%, №5 на 98,3%. Областная инфекционная больница заполнена на 100%.

/ news.pn

Как уточнили в Николаевской ОГА, в Николаеве заполненность койко-мест в больницах для взрослых пациентов с COVID-19 или с подозрением на коронавирус составила почти 91%. Заняты 927 из 1020 койко-мест.

/ news.pn

Данные по заполненности койко-мест в Николаеве, учитываются больницы городского и областного подчинения, а также Николаевская ЦРБ в Варваровке:

  • городская больница №1 – заняты 230 мест из 270 (85,2%);
  • Николаевская центральная районная больница – 47 из 60 (78,3);
  • Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней – 119 из 120;
  • городская больница №3 – 186 из 225 (82,7%);
  • городская больница №5 – 345 из 345 (100%);
  • Николаевская областная детская клиническая больница – 20 из 30 мест;
  • городская детская больница №2 – 30 мест из 70 (42,9%).
  • родильный дом №1 заполнен на 14 из 100 мест (14%).

В Николаеве в больницах для взрослых заполнены 927 из 1020 мест (почти 91%). В детских больницах заполнены 50 из 100 мест.

Читайте такжеВ КГГА не исключили остановку транспорта в локдаун и предупредили о коллапсе

Локдаун в Николаеве:

Николаев с 24 марта усиливает карантин из-за ухудшения ситуации с COVID-19, сообщил председатель Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким.

Для стабилизации ситуации вводятся более строгие карантинные ограничения в рамках "оранжевой зоны", которые вступают в силу с 01:00 24 марта и будут действовать до 04 апреля включительно.

Будет запрещена:

  • работа учреждений культуры (будут закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы);
  • работа торгово-развлекательных центров (кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии);
  • работа ярмарок "выходного дня";
  • проведение религиозных богослужений (если не обеспечена площадь помещения не менее 10 кв.м на одного человека);
  • проведение массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и других);
  • присутствие зрителей на спортивных соревнованиях.
  • заведения общественного питания будут работать исключительно на вынос;
  • будут работать - при соблюдении строгих норм и без работы кафе - автозаправочные станции;
  • парикмахерские, салоны красоты будут работать по предварительной записи.
  • Как и фитнес и спортивные залы, но без групповых занятий, будут работать детские сады. Школы после каникул вернутся к учебе - но дистанционно;
  • все предприятия и организации бюджетной сферы переходят на дистанционную работу;
  • частный бизнес также должен максимально перейти на дистанционную форму работы кроме предприятий критической инфраструктуры;
  • большим продуктовым магазинам рекомендовано ввести "специальные часы посещения" для граждан пожилого возраста;
  • общественный транспорт будет работать в обычном режиме с соблюдением строгих норм перевозки пассажиров и масочного режима.
новости Николаева COVID-19 карантин в Украине коронавирус новости локдаун
Сейчас вы просматриваете новость «В Николаеве рассказали о катастрофе из-за переполненных COVID-больниц». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Жесткий карантин в Киеве с 20 марта: что запретили в столицеЖесткий карантин в Киеве с 20 марта: что запретили в столице Врач объяснил, кто болеет COVID-19 повторно и почему не стоит боятьсяВрач объяснил, кто болеет COVID-19 повторно и почему не стоит бояться Куба создала необычную вакцину от коронавирусаКуба создала необычную вакцину от коронавируса Коронавирус в Украине поставил рекорд с начала 2021 годаКоронавирус в Украине поставил рекорд с начала 2021 года Коронавирус в Украине обновил максимум больных за сутки с начала годаКоронавирус в Украине обновил максимум больных за сутки с начала года

Последние новости

22:00
У Трампа раскрыли планы о появлении новой соцсети
21:57
Стало известно, в чем обвиняют задержанного после погрома у ОП Видео
21:45
Когда полнолуние в марте 2021, и что противопоказано: советы от астрологов Видео
21:30
Где логика 2021 - самые яркие фото и моменты 3 выпуска Видео
21:15
В Николаеве рассказали о катастрофе из-за переполненных COVID-больниц Видео
Реклама
21:00
Голос країни 11 сезон смотреть онлайн 9 выпуск 21-03-2020: вокальные бои Видео
20:58
Первое крупное дополнение для Assassin's Creed Valhalla уже на подходе Видео
20:54
В Казани на представлении в цирке подрались слоны Видео
20:27
У Кравчука обвинили РФ в наглой провокации на переговорах по Донбассу Видео
20:00
Создатели Dragon Age 4 показали новый кадр – фанаты уже строят теории Видео
19:51
"Это не фантастика": назван предварительный срок запуска метро на Троещину Видео
19:45
Мы влюбляемся в спортивные костюмы опять: модные варианты на весну Фото Видео
19:31
После достройки СП-2 над Украиной нависнет огромная опасность – эксперт Видео
19:29
ЕС пытались обмануть с вакцинами от коронавируса на миллиарды евро Видео
19:23
Китайский медиагигант Tencent запатентовал "ПК-консоль" Фото
19:21
"Каждый сможет рисовать на граните": "слуга народа" странно оценил погром ОП Видео
19:11
Незаконно удерживали и пытали людей: под Киевом разоблачили псевдоцентр реабилитации
18:41
Генерал предупредил, каким объектам в Украине грозит атака России
18:40
Жириновский предложил "долбануть" по Украине "без объявления войны" Видео
18:36
Названы ТОП-5 продуктов, которые улучшают работу мозга
Реклама
18:31
Великий пост 2021: меню и рецепты на вторую неделю Видео
18:00
Украинцы стали соразработчиками одной из самых ярких игр от Microsoft Видео
17:59
Организатор акции у Офиса Зеленского пригрозил новым "гневом народа" Видео
17:53
В Кабмине объявили о планах по помощи ФОПам при локдауне в Украине Видео
17:42
Вылилось полтора литра крови: врач назвал новое осложнение после лечения COVID-19
17:09
В Николаеве вводят локдаун из-за коллапса с заболеваемостью COVID-19
16:45
Capcom поделилась подробностями грядущей демоверсии Resident Evil 8 Видео
16:38
Журналисты показали, что происходит у разгромленного радикалами здания ОП Видео
16:37
В Слуге народа призвали разобраться с беспорядками у Офиса Зеленского Видео
15:57
В Украине взлетят цены на продукты: что подорожает больше всего Видео
15:50
В свежем трейлере Final Fantasy VII Remake показаны улучшения для PS5 Видео
15:45
В Госдуме РФ увидели признаки ухода Байдена с поста президента США Видео
15:40
В УГО объяснили, почему не помешали радикалам громить Офис президента Видео
15:25
Ермак ответил на новую инициативу Козака по Донбассу Видео
15:12
Сетевой режим Watch Dogs: Legion наконец стал доступен на ПК Видео
14:54
Путин объяснил, что помогло России "откусить" Крым Видео
14:49
В США раскрыли планы Байдена по Украине и предупредили об угрозе РФ Видео
14:46
У Зеленского рассказали, кто стоит за протестами в поддержку Стерненко Видео
14:36
Весенний маникюр на короткие ногти 2021: самые модные варианты Видео
14:06
Топ 10 лучших бесплатных программ для эффективной работы с Android
Реклама
13:58
В Сети обсуждают Путина без шапки в тайге Фото
13:54
Турчинов рассказал, почему в 2014 году не боролся за Крым Видео
13:50
Синоптик поделился, когда Киев покинут "минусы" Видео
13:08
CD Projekt Red раскрыла детали крупного обновления для Cyberpunk 2077 Видео
12:34
Академик пояснил, почему в Украине нужно срочно вводить локдаун Видео
12:20
Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 поделились двумя новостями – хорошей и плохой
12:19
В Офисе президента оценили убытки после протестов за Стерненко Видео
11:56
Детей в ОРДЛО пугают предстоящей "военной агрессией Украины" Видео
11:46
Киевщина попала в красную зону карантина: что под запретом
11:44
Эксперт объяснил, чем грозит Киеву выпад посла Украины в адрес Германии
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять