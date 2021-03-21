В Николаеве рассказали о катастрофе из-за переполненных COVID-больниц

В больницах Николаеве заканчиваются места, а пациентов размещают в коридорах.
В Николаеве в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в отведенных под лечение COVID-19 больницах практичеки не осталось свободных палат.
При этом койки для пациентов медработникам приходится обустраивать прямо в коридорах, пишет местное издание НикВести.
Редакция опубликовала фото из коридора "ковидного" отделения 3-й городской больницы Николаева.
В других ковидных госпиталях — 1-й и 5-й больницах, по информации издания, ситуация еще хуже.
По данным государственной информационно-аналитической системы MEDdata Николаевская городская больница №3 заполнена на 84,4%, №1 на 85,9%, №5 на 98,3%. Областная инфекционная больница заполнена на 100%.
Как уточнили в Николаевской ОГА, в Николаеве заполненность койко-мест в больницах для взрослых пациентов с COVID-19 или с подозрением на коронавирус составила почти 91%. Заняты 927 из 1020 койко-мест.
Данные по заполненности койко-мест в Николаеве, учитываются больницы городского и областного подчинения, а также Николаевская ЦРБ в Варваровке:
- городская больница №1 – заняты 230 мест из 270 (85,2%);
- Николаевская центральная районная больница – 47 из 60 (78,3);
- Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней – 119 из 120;
- городская больница №3 – 186 из 225 (82,7%);
- городская больница №5 – 345 из 345 (100%);
- Николаевская областная детская клиническая больница – 20 из 30 мест;
- городская детская больница №2 – 30 мест из 70 (42,9%).
- родильный дом №1 заполнен на 14 из 100 мест (14%).
В Николаеве в больницах для взрослых заполнены 927 из 1020 мест (почти 91%). В детских больницах заполнены 50 из 100 мест.
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Локдаун в Николаеве:
Николаев с 24 марта усиливает карантин из-за ухудшения ситуации с COVID-19, сообщил председатель Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким.
Для стабилизации ситуации вводятся более строгие карантинные ограничения в рамках "оранжевой зоны", которые вступают в силу с 01:00 24 марта и будут действовать до 04 апреля включительно.
Будет запрещена:
- работа учреждений культуры (будут закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы);
- работа торгово-развлекательных центров (кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии);
- работа ярмарок "выходного дня";
- проведение религиозных богослужений (если не обеспечена площадь помещения не менее 10 кв.м на одного человека);
- проведение массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и других);
- присутствие зрителей на спортивных соревнованиях.
- заведения общественного питания будут работать исключительно на вынос;
- будут работать - при соблюдении строгих норм и без работы кафе - автозаправочные станции;
- парикмахерские, салоны красоты будут работать по предварительной записи.
- Как и фитнес и спортивные залы, но без групповых занятий, будут работать детские сады. Школы после каникул вернутся к учебе - но дистанционно;
- все предприятия и организации бюджетной сферы переходят на дистанционную работу;
- частный бизнес также должен максимально перейти на дистанционную форму работы кроме предприятий критической инфраструктуры;
- большим продуктовым магазинам рекомендовано ввести "специальные часы посещения" для граждан пожилого возраста;
- общественный транспорт будет работать в обычном режиме с соблюдением строгих норм перевозки пассажиров и масочного режима.