В Николаеве рассказали о катастрофе из-за переполненных COVID-больниц

В Николаеве сложилась критическая ситуация с коронавирусом / Фото Reuters

В Николаеве в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в отведенных под лечение COVID-19 больницах практичеки не осталось свободных палат.

При этом койки для пациентов медработникам приходится обустраивать прямо в коридорах, пишет местное издание НикВести.

Редакция опубликовала фото из коридора "ковидного" отделения 3-й городской больницы Николаева.

В других ковидных госпиталях — 1-й и 5-й больницах, по информации издания, ситуация еще хуже.

/ nikvesti.com

По данным государственной информационно-аналитической системы MEDdata Николаевская городская больница №3 заполнена на 84,4%, №1 на 85,9%, №5 на 98,3%. Областная инфекционная больница заполнена на 100%.

/ news.pn

Как уточнили в Николаевской ОГА, в Николаеве заполненность койко-мест в больницах для взрослых пациентов с COVID-19 или с подозрением на коронавирус составила почти 91%. Заняты 927 из 1020 койко-мест.

/ news.pn

Данные по заполненности койко-мест в Николаеве, учитываются больницы городского и областного подчинения, а также Николаевская ЦРБ в Варваровке:

городская больница №1 – заняты 230 мест из 270 (85,2%);

Николаевская центральная районная больница – 47 из 60 (78,3);

Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней – 119 из 120;

городская больница №3 – 186 из 225 (82,7%);

городская больница №5 – 345 из 345 (100%);

Николаевская областная детская клиническая больница – 20 из 30 мест;

городская детская больница №2 – 30 мест из 70 (42,9%).

родильный дом №1 заполнен на 14 из 100 мест (14%).

В Николаеве в больницах для взрослых заполнены 927 из 1020 мест (почти 91%). В детских больницах заполнены 50 из 100 мест.

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Локдаун в Николаеве:

Николаев с 24 марта усиливает карантин из-за ухудшения ситуации с COVID-19, сообщил председатель Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким.

Для стабилизации ситуации вводятся более строгие карантинные ограничения в рамках "оранжевой зоны", которые вступают в силу с 01:00 24 марта и будут действовать до 04 апреля включительно.

Будет запрещена: