В Николаеве рынок проигнорировал карантин, вызвали Нацгвардию

Несколько десятков военнослужащих Национальной гвардии совместно с полицейскими заблокировали все входы на вещевой рынок "Колос".
Карантин в Николаеве из-за ситуации с коронавирусом ужесточили с 3 апреля. Однако работники рынка "Колос" решили продолжить работать, несмотря на ограничения. Для закрытия рынка задействовали Национальную гвардию.
Предприниматели, работающие на рынке, заявили, что тут покупателей меньше, чем в супермаркетах. И они не понимают, почему им работать нельзя, а супермаркетам можно. Так они объяснили продолжение работы рынка, сообщает издание Новости N.
На рынок вчера приезжали правоохранители, однако торговцы проигнорировали их, и те уехали без результата. А утром в воскресенье, 4 апреля, несколько десятков военнослужащих Национальной гвардии совместно с полицейскими заблокировали все входы на вещевой рынок "Колос".
Отмечается, что им была поставлена задача не пропускать на рынок никого - ни продавцов, ни покупателей.
В настоящее время полицейские по-прежнему дежурят возле "Колоса". Практически все точки закрыты, однако несколько киосков все же работают, несмотря на запрет. Продавцы утверждают, что они работают "на вынос". Протоколы о нарушении карантинных ограничений в отношении них пока еще никто не составлял.
Карантин в Николаеве – о чем сообщалось ранее:
- С 3 апреля в Николаеве ужесточили карантинные ограничения. Как сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич, это сделали для того, чтобы сбить новую волну COVID-19.
- "Мы продолжаем карантинные мероприятия в карантинной зоне. Это значит, что люди, которые не могли работать раньше, так и не смогут работать. Это касается непродовольственных товаров. Смогут работать только предприятия, которые занимаются продажей продовольственных товаров, аптеки и предприятия критической инфраструктуры", - сказал Сенкевич.
- При этом транспорт в Николаеве будет работать только в ограниченные часы, а воспользоваться им можно будет только при наличии пропуска и документов.
- Кроме того, с понедельника, 5 апреля, ученики выходят с каникул, но учиться будут дистанционно. Это касается и учеников 1-4 классов.