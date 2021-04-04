В Николаеве рынок проигнорировал карантин, вызвали Нацгвардию

Для закрытия рынка в Николаева задействовали Национальную гвардию / Новости N

Карантин в Николаеве из-за ситуации с коронавирусом ужесточили с 3 апреля. Однако работники рынка "Колос" решили продолжить работать, несмотря на ограничения. Для закрытия рынка задействовали Национальную гвардию.

Предприниматели, работающие на рынке, заявили, что тут покупателей меньше, чем в супермаркетах. И они не понимают, почему им работать нельзя, а супермаркетам можно. Так они объяснили продолжение работы рынка, сообщает издание Новости N.

На рынок вчера приезжали правоохранители, однако торговцы проигнорировали их, и те уехали без результата. А утром в воскресенье, 4 апреля, несколько десятков военнослужащих Национальной гвардии совместно с полицейскими заблокировали все входы на вещевой рынок "Колос".

Отмечается, что им была поставлена задача не пропускать на рынок никого - ни продавцов, ни покупателей.

В настоящее время полицейские по-прежнему дежурят возле "Колоса". Практически все точки закрыты, однако несколько киосков все же работают, несмотря на запрет. Продавцы утверждают, что они работают "на вынос". Протоколы о нарушении карантинных ограничений в отношении них пока еще никто не составлял.

Работники рынка в Николаеве отказались уходить на карантин / Новости N

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