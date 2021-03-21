В Николаеве вводят локдаун из-за коллапса с заболеваемостью COVID-19

В Николаеве вводят жесткие карантинные меры / УНИАН

В Николаеве с 24 марта ужесточают карантинные ограничения в связи с ухудшением ситуации с заболеваемостью коронавирусом.

Как рассказал глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким в Facebook, ситуация в Николаеве с COVID-19 "очень плохая".

По его данным, в городе уже превышен один из двух показателей Минздрава: по числу госпитализаций - этот показатель составляет 101,15 при норме 60 на 100 тысяч населения.

"Мы уверенно идем к "красной зоне". С такими темпами другой показатель будет преодолен в ближайшие дни и мы войдем в "красную зону". Это загруженность коек, обеспеченных медицинским кислородом. На сегодня - это 64,72% при допустимом - не более 65%", - написал Ким.

На внеочередном заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций принято решение - ввести более строгие карантинные ограничения в рамках "оранжевой зоны", сообщил он.

Ким добавил, что новые меры вступают в силу с 01:00 24 марта и будут действовать до 04 апреля включительно.

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Что будет запрещено в Николаеве с 24 марта:

работа учреждений культуры (будут закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы);

работа торгово-развлекательных центров (кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии);

проведение религиозных богослужений (если не обеспечена площадь помещения не менее 10 м2 на 1 человека);

проведение массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и других);

присутствие зрителей на спортивных соревнованиях;

общепит будет работать исключительно на вынос.

Что будет работать и при каких условиях:

парикмахерские, салоны красоты работать по предварительной записи;

фитнес- и спортивные залы также смогут работать по предварительной записи, без групповых занятий;

продолжат работать детские сады. Школы после каникул вернутся к учебе, но дистанционно;

все предприятия и организации бюджетной сферы переходят на дистанционную работу;

частный бизнес также должен максимально перейти на дистанционную форму работы. Кроме предприятий критической инфраструктуры.

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Локдаун в Киеве: