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В Норвегии медиков госпитализировали после вакцинации AstraZeneca

13 марта 2021, 19:07

Медработники, которые получили прививку препаратом британско-шведской компании AstraZeneca, попали в больницу с осложнениями.

вакцина AstraZeneca
Медики угодили в больницу с осложнениями / Фото Reuters

Троих медиков в Норвегии госпитализировали с тромбами. Они были вакцинированы против коронавируса препаратом британско-шведской компании AstraZeneca, информирует газета Aftenposten.

"Сегодня, 13 марта, мы получили три сообщения о серьезных случаях образования тромбов у трех молодых людей, получивших вакцину AstraZeneca. Они проходят лечение в стационаре", - отметил Норвежский институт здравоохранения.

Вакцина AstraZeneca: новости

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