В Норвегии медиков госпитализировали после вакцинации AstraZeneca

Медработники, которые получили прививку препаратом британско-шведской компании AstraZeneca, попали в больницу с осложнениями.
Троих медиков в Норвегии госпитализировали с тромбами. Они были вакцинированы против коронавируса препаратом британско-шведской компании AstraZeneca, информирует газета Aftenposten.
"Сегодня, 13 марта, мы получили три сообщения о серьезных случаях образования тромбов у трех молодых людей, получивших вакцину AstraZeneca. Они проходят лечение в стационаре", - отметил Норвежский институт здравоохранения.
Вакцина AstraZeneca: новости
- Болгария и Таиланд приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca. Вслед за европейскими странами в Таиланде также приостановили использование вакцины от коронавируса AstraZeneca из-за возможного риска появления тромбов.
- Отметим, что от использования вакцины AstraZeneca ранее уже отказались: Австрия, Эстония, Литва, Латвия, Люксембург, Кипр, Дания, Норвегия, Исландия, Италия.
- 8 марта в Южной Корее обнародовали результаты расследования смерти 8 человек. Летальный исход последовал спустя некоторое время после вакцинации препаратом AstraZeneca. Связи между причиной смерти и вакцинацией врачи не нашли.
- В Германии в конце февраля представители приоритетных групп вакцинации (вакцину AstraZeneca рекомендовали применять для лиц в возрасте до 65 лет) массово отказывались от прививок вакциной англо-шведской фармкомпании. Причиной называли низкий уровень эффективности и более высокий уровень побочных эффектов препарата AstraZeneca в сравнении с вакциной Pfizer.
Автор: Екатерина Трохимчук