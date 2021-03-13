В Норвегии медиков госпитализировали после вакцинации AstraZeneca

Медики угодили в больницу с осложнениями / Фото Reuters

Троих медиков в Норвегии госпитализировали с тромбами. Они были вакцинированы против коронавируса препаратом британско-шведской компании AstraZeneca, информирует газета Aftenposten.

"Сегодня, 13 марта, мы получили три сообщения о серьезных случаях образования тромбов у трех молодых людей, получивших вакцину AstraZeneca. Они проходят лечение в стационаре", - отметил Норвежский институт здравоохранения.

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