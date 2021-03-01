В Одессе медики массово отказываются от вакцинации индийской CoviShield

Вакцина CoviShield / GettyImages

В одесской городской клинической инфекционной больнице из 60 медиков, которых должны были вакцинировать от коронавируса индийским препаратом CoviShield, 26 человек отказались от вакцинации, а у вакцинированных наблюдалось ухудшение здоровья.

Как сообщила Думской замдиректора Одесского областного центра общественного здоровья Наталья Жураковская, 130 одесских медработников уже получили прививки CoviShield индийского производителя Serum Institute в течение первых двух дней кампании вакцинации от COVID-19.

По ее словам, в первую очередь прививали сотрудников городской инфекционной больницы и ГКБ №5.

Как рассказала в ходе совещания в Одесском городском совете директор муниципального департамента здравоохранения Елена Якименко, на следующий день после прививки у 22 вакцинированных медиков наблюдалась повышенная температура от 37,2 до 38 градусов, ухудшение общего состояния здоровья.

По ее данным, отказалась от вакцинации и значительная часть сотрудников городской клинической больницы №5.

Читайте такжеАвтор протокола лечения COVID-19 назвала недостатки вакцины CoviShield"Изначально была информация, что будут вакцинировать вакциной Pfizer. Исходя из этого, формировались списки желающих. А когда получили вакцину AstraZeneca, то люди отказались ею вакцинироваться. Потребность в вакцине полностью удовлетворена, и даже есть лишняя", - рассказала Якименко.

В свою очередь в областном центре общественного здоровья утверждают, что, по их данным, отказы были нечастыми, а ситуацию специально нагнетают — "создается информационная волна".

Что касается легкого недомогания после прививки, то это нормально, добавила пресс-секретарь центра Анна Лесникова.

Вакцина от коронавируса CoviShield:

Разработчик технологии вакцины на аденовирусном векторе – Оксфордский университет и компания AstraZeneca. Фактически, CoviShield – это та же "оксфордская" вакцина, которую для локального индийского рынка выпускает SII. Вводится внутримышечно (две дозы с интервалом в 28 дней). В конце 2020 года "оксфордская" вакцина была одобрена к применению в Британии и Аргентине.

Вакцинация от коронавируса в Украине: