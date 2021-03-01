УкрРус
  1. Главная
  3. Коронавирус

В Одессе медики массово отказываются от вакцинации индийской CoviShield

1 марта 2021, 15:14

У многих вакцинированных медиков наблюдалось ухудшение состояния здоровья.

Вакцина CoviShield
Вакцина CoviShield / GettyImages

В одесской городской клинической инфекционной больнице из 60 медиков, которых должны были вакцинировать от коронавируса индийским препаратом CoviShield, 26 человек отказались от вакцинации, а у вакцинированных наблюдалось ухудшение здоровья.

Как сообщила Думской замдиректора Одесского областного центра общественного здоровья Наталья Жураковская, 130 одесских медработников уже получили прививки CoviShield индийского производителя Serum Institute в течение первых двух дней кампании вакцинации от COVID-19.

По ее словам, в первую очередь прививали сотрудников городской инфекционной больницы и ГКБ №5.

Как рассказала в ходе совещания в Одесском городском совете директор муниципального департамента здравоохранения Елена Якименко, на следующий день после прививки у 22 вакцинированных медиков наблюдалась повышенная температура от 37,2 до 38 градусов, ухудшение общего состояния здоровья.

По ее данным, отказалась от вакцинации и значительная часть сотрудников городской клинической больницы №5.

Читайте такжеАвтор протокола лечения COVID-19 назвала недостатки вакцины CoviShield"Изначально была информация, что будут вакцинировать вакциной Pfizer. Исходя из этого, формировались списки желающих. А когда получили вакцину AstraZeneca, то люди отказались ею вакцинироваться. Потребность в вакцине полностью удовлетворена, и даже есть лишняя", - рассказала Якименко.

В свою очередь в областном центре общественного здоровья утверждают, что, по их данным, отказы были нечастыми, а ситуацию специально нагнетают — "создается информационная волна".

Что касается легкого недомогания после прививки, то это нормально, добавила пресс-секретарь центра Анна Лесникова.

Вакцина от коронавируса CoviShield:

Разработчик технологии вакцины на аденовирусном векторе – Оксфордский университет и компания AstraZeneca. Фактически, CoviShield – это та же "оксфордская" вакцина, которую для локального индийского рынка выпускает SII. Вводится внутримышечно (две дозы с интервалом в 28 дней). В конце 2020 года "оксфордская" вакцина была одобрена к применению в Британии и Аргентине.

Вакцинация от коронавируса в Украине:

  • 24 февраля началась вакцинация от COVID-19 в Украине.
  • 23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины CoviShield.
  • 22 февраля Министерство здравоохранения зарегистрировало вакцину от COVID-19 Oxford/AstraZeneca (торговое название CoviShield) для экстренного медицинского применения.
новости Одессы COVID-19 вакцина от коронавируса вакцинация от коронавируса индийская вакцина CoviShield
Сейчас вы просматриваете новость «В Одессе медики массово отказываются от вакцинации индийской CoviShield». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Семи областям Украины грозит жесткий карантин – ЛяшкоСеми областям Украины грозит жесткий карантин – Ляшко Иммунолог жестко раскритиковал индийскую "вакцину для нищих", которую привезли украинцамИммунолог жестко раскритиковал индийскую "вакцину для нищих", которую привезли украинцам Голубовская предупредила о смертоносной и непредсказуемой волне COVID-19Голубовская предупредила о смертоносной и непредсказуемой волне COVID-19 Экс-министр предупредила о летальных случаях при вакцинации от COVID-19Экс-министр предупредила о летальных случаях при вакцинации от COVID-19 Стало известно о катастрофической ситуации в COVID-больнице на ПрикарпатьеСтало известно о катастрофической ситуации в COVID-больнице на Прикарпатье
Следующий материал

Последние новости

15:14
В Одессе медики массово отказываются от вакцинации индийской CoviShield
15:11
Земфиру поймали на плагиате
15:10
Бывшего президента Франции Саркози признали виновным в коррупции Видео
15:00
Xiaomi представила дешевые TWS-наушники Redmi AirDots 3
14:37
В центре Киева снова треснул стеклянный мост
Реклама
14:32
Превращаем Fallout 4 в Silent Hill с помощью мода "Шепчущие Холмы" Видео
14:24
У Зеленского провернули хитрость с записью на COVID-вакцинацию Видео
14:01
В Черновцах и Ивано-Франковске бунтуют против "красных" зон карантина Видео
13:57
Назвали настоящую причину смерти Анны Кастельянос
13:53
Степанов публично укололся индийской вакциной от коронавируса Видео
13:48
Холостяк 2021 Михаил Заливако назвал качества идеальной женщины
13:42
Зеленский одобрил санкционный удар по силовикам времен Януковича Видео
13:42
Укрпочта стала партнером OLX.UA – доставка до конца марта бесплатная
13:07
Житомирская область "покраснела": в регионе срочно усиливают карантин Видео
13:06
Больные десна могут привести к смертельной болезни Видео
13:04
Популистские митинги затмевают реальные экологические проблемы - эксперты
12:56
Весна принесла в Украину потепление до +12° Видео
12:52
Магнитная буря с 1 марта сожмет сердце: как пережить Видео
12:48
У Путина ответили на отказ Байдена признать Крым российским Видео
12:47
Warner Bros снимает фильм с темнокожим Суперменом
Реклама
12:40
Болит ухо: как облегчить состояние в домашних условиях Видео
12:37
Дубинский попал в автомобильную аварию на Львовщине Видео
12:37
Гороскоп на 2 марта для всех: обманы врага и баталии с руководством Видео
12:25
Авторы Chernobylite рассказали о прогрессе разработки своего Сталкера Видео
12:15
Рабинович выложил карту Украины без Крыма и вызвал скандал Видео
12:14
Полиция проверяет вероятность убийства Анны Кастельянос
12:07
Умер первый глава МИД Украины Анатолий Зленко
11:40
Полякова заявила, что ее использовали для пиара - Кароль ответила Видео
11:39
С первым днем весны: красивые поздравления с 1 марта: открытки, гиф и слова Видео
11:31
В ТКГ раскрыли планы России по привлечению миротворцев на Донбасс Видео
11:21
В Украине появится "суд в смартфоне": Зеленский раскрыл детали Видео
11:10
Золотой Глобус 2021 - список победителей популярной кинопремии
11:07
В Минфине назвали условия выдачи льготных кредитов на жилье Видео
11:07
Украинские военные готовятся к наступлению в городах Видео
10:52
Что садоводу делать в марте – лунный календарь огородника на март 2021 Видео
10:50
Как часто нужно стричь волосы: "золотое" правило Видео
10:49
Провальный старт вакцинации от СOVID-19: стало известно, сколько украинцев получили прививку Видео
10:22
Google Карты засняли инопланетный корабль — но всё оказалось забавнее
10:18
В Минсоцполитики назвали дату получения украинцами повышенных пенсий Видео
10:14
Экс-солистка Little Big найдена мертвой дома при странных обстоятельствах
Реклама
10:07
Двое украинских дипломатов "погорели" на контрабанде и коррупции
10:07
Зеленский погорячился воевать сразу на нескольких фронтах мнение
09:39
Боррель рассказал детали закрытых переговоров с Лавровым в России
09:38
Названа страна ЕС, где украинцы смогут отдохнуть уже с апреля Видео
09:23
Весна отменяется: астролог рассказал о погоде в марте
09:03
Гороскоп на 1 марта для всех: крупный плюс к бюджету и предательство Видео
08:56
В Нафтогазе предрекли существенное падение цены на газ Видео
08:48
Каким будет первый день весны в Украине: синоптик порадовал прогнозом Видео
08:39
Повышение пенсий, понижение цены на газ: что украинцев ждет в марте Видео
08:26
Как быстро понизить уровень холестерина: легкие способы Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять