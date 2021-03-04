В Одессе медики объяснили отказ прививаться вакциной CoviShield

В Украине идет вакцинация индийским препаратом от коронавируса CoviShield / УНИАН

В Одессе медики, которые отказываются от вакцинации индийским препаратом от коронавируса CoviShield, объяснили свою позицию.

Как заявила в эфире посвящённого пандемии COVID-19 марафона на одесском Седьмом телеканале заведующая отделением инвазивных методов диагностики и лечения Одесского областного медицинского центра Лилия Звягина, она не будет прививаться индийским препаратом.

Врач говорит, что приняла решение дождаться поставки в Украину вакцины Pfizer или оригинального препарата AstraZeneca.

Она также отметила, что при вакцинации важно учитывать возможность появления различных побочных эффектов.

"Важно, чтобы вакцина была качественной… Я для себя решила, что буду ждать Pfizer или оригинальную вакцину AstraZeneca", — добавила Звягина.

Ранее сообщалось о том, что в одесской городской клинической инфекционной больнице из 60 медиков, которых должны были вакцинировать от коронавируса индийским препаратом CoviShield, 26 человек отказались от вакцинации, а у вакцинированных наблюдалось ухудшение здоровья.

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Вакцина от коронавируса CoviShield:

Разработчик технологии вакцины на аденовирусном векторе – Оксфордский университет и компания AstraZeneca. Фактически, CoviShield – это та же "оксфордская" вакцина, которую для локального индийского рынка выпускает SII. Вводится внутримышечно (две дозы с интервалом в 28 дней). В конце 2020 года "оксфордская" вакцина была одобрена к применению в Британии и Аргентине.

Вакцинация от коронавируса: