В Одессе медики объяснили отказ прививаться вакциной CoviShield

Лилия Звягина приняла решение дождаться поставки в Украину вакцины Pfizer или оригинального препарата AstraZeneca.
В Одессе медики, которые отказываются от вакцинации индийским препаратом от коронавируса CoviShield, объяснили свою позицию.
Как заявила в эфире посвящённого пандемии COVID-19 марафона на одесском Седьмом телеканале заведующая отделением инвазивных методов диагностики и лечения Одесского областного медицинского центра Лилия Звягина, она не будет прививаться индийским препаратом.
Врач говорит, что приняла решение дождаться поставки в Украину вакцины Pfizer или оригинального препарата AstraZeneca.
Она также отметила, что при вакцинации важно учитывать возможность появления различных побочных эффектов.
"Важно, чтобы вакцина была качественной… Я для себя решила, что буду ждать Pfizer или оригинальную вакцину AstraZeneca", — добавила Звягина.
Ранее сообщалось о том, что в одесской городской клинической инфекционной больнице из 60 медиков, которых должны были вакцинировать от коронавируса индийским препаратом CoviShield, 26 человек отказались от вакцинации, а у вакцинированных наблюдалось ухудшение здоровья.
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Вакцина от коронавируса CoviShield:
Разработчик технологии вакцины на аденовирусном векторе – Оксфордский университет и компания AstraZeneca. Фактически, CoviShield – это та же "оксфордская" вакцина, которую для локального индийского рынка выпускает SII. Вводится внутримышечно (две дозы с интервалом в 28 дней). В конце 2020 года "оксфордская" вакцина была одобрена к применению в Британии и Аргентине.
Вакцинация от коронавируса:
- Президент Украины Владимир Зеленский вакцинировался от коронавируса 2 марта в Северодонецке Луганской области вместе с военными в качестве главнокомандующего ВСУ. Ему укололи индийскую вакцину CoviShield.
- В понедельник, 1 марта, глава Минздрава Украины Максим Степанов привился от коронавируса.
- До того главный санитарный врач Виктор Ляшко заявлял, что рост количества новых инфицированных коронавирусом на Прикарпатье, Закарпатье и Буковине связан с наплывом туристов.