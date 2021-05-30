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В Одессе открыли центр вакцинации от COVID-19: какую вакцину и кому будут колоть

30 мая 2021, 12:18

Центр работает на стадионе Национального университета "Одесская юридическая академия". На вакцинацию будут предварительно приглашать по телефону.

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Прививки вакциной CoronaVac будут получать люди в возрасте 60 лет и старше / facebook.com/odzdrav

В воскресенье, 30 мая, в Одессе открыли центр вакцинации от COVID-19. Тут будут вакцинировать граждан, записавшихся в лист ожидания вакцинации в приложении Дия или через контакт-центр Минздрава.

Центр работает на стадионе Национального университета "Одесская юридическая академия" по адресу Фонтанская дорога, 23-а, сообщается на Facebook-странице Одесского обласного центра общесвенного здоровья.

Прививки вакциной CoronaVac производства компании Sinovac будут получать люди в возрасте 60 лет и старше, зарегистрированные в листе ожидания на портале или в приложении Дия. Все они предварительно получат звонок из пункта прививки и будут приглашены на вакцинацию на конкретное время.

Отмечается, что за первый час работы центра прививку вакциной CoronaVac получили 30 человек.

Центр вакцинации будет работать с 09:00 до 17:00. Ожидаемое количество прививок за день — от 250 до 300.

  • Центр вакцинации против COVID-19 в Одессе
    Центр вакцинации против COVID-19 в Одессе facebook.com/odzdrav
  • Центр вакцинации против COVID-19 в Одессе
    Центр вакцинации против COVID-19 в Одессе facebook.com/odzdrav
  • Центр вакцинации против COVID-19 в Одессе
    Центр вакцинации против COVID-19 в Одессе facebook.com/odzdrav
  • Центр вакцинации против COVID-19 в Одессе
    Центр вакцинации против COVID-19 в Одессе facebook.com/odzdrav
  • Центр вакцинации против COVID-19 в Одессе
    Центр вакцинации против COVID-19 в Одессе facebook.com/odzdrav
  • Центр вакцинации против COVID-19 в Одессе
    Центр вакцинации против COVID-19 в Одессе facebook.com/odzdrav
  • Центр вакцинации против COVID-19 в Одессе
    Центр вакцинации против COVID-19 в Одессе facebook.com/odzdrav
  • Центр вакцинации против COVID-19 в Одессе
    Центр вакцинации против COVID-19 в Одессе facebook.com/odzdrav
  • Центр вакцинации против COVID-19 в Одессе
    Центр вакцинации против COVID-19 в Одессе facebook.com/odzdrav
  • Центр вакцинации против COVID-19 в Одессе
    Центр вакцинации против COVID-19 в Одессе facebook.com/odzdrav

Как сообщал Главред, в столице на базе Международного выставочного центра в выходные дни начал работать большой Центр вакцинации от COVID-19. А во Львове вакцинальный центр открывают на стадионе, который построили к Евро-2012. На следующей неделе откроют еще три центра.

Минздрав договорился о покупке 1,9 млн доз китайского препарата CoronaVac. В конце марта в нашу страны прибыла первая партия вакцины – 215 тысяч доз. В конце апреля Украина получила еще 500 тысяч доз препарата CoronaVac.

По данным Минздрава, вакцинировано от коронавируса в Украине по состоянию на 30 мая 2021 года уже 1 015 978 человек. В очередь на прививки записались 604 651 украицев.

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