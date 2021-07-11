В одном из украинских городов начали массово прививать людей вакциной Pfizer / Reuters

Американская вакцина от коронавируса Pfizer стала доступной в центрах вакцинации в Украине. Первым городом, в котором прививали население этим препаратом, стал Чернигов.

Как сообщил глава Черниговской городской больницы №2 Владислав Кухар в Facebook, 10 июля прошел первый день вакцинации вакциной Pfizer в Чернигове.

"Сегодня Чернигов стал первым городом в Украине, в котором проводили прививки вакциной Pfizer в пунктах массовой вакцинации", - сообщает медик.

Он отметил, что в Чернигове 686 человек вакцинировались вакциной Pfizer в торговом центре Hollywood и еще 420 человек получили прививки в ЦУМ Чернигова. А вот желающих получить вакцину CoronaVac в этот день оказалось не так уж много - всего 194 человека за день.

"По этой статистике мы видим, что жители нашего города больше доверяют вакцине Pfizer", - отметил Кухар.

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11 июля вакцинация продолжится в Чернигове в пунктах массовой вакцинации. Они размещены в торговых центрах Чернигова - ЦУМ и Hollywood. Вакцинировать население будут вакциной Pfizer с 10:00 до 16:00.

На прошлых выходных центры массовой вакцинации Чернигова делали по 400 прививок в день вакциной CoronaVac.

Вакцина против коронавруса Pfizer – о чем сообщалось ранее:

Компании Pfizer и BioNTech в ближайшее время предложат Управлению по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) и Европейскому агентства лекарственных средств (EMA) одобрить использование третьей дозы вакцины от COVID-19 в качестве "бустера". Ученые пришли к выводу, что третья доза может понадобиться в течение 6-12 месяцев после полной вакцинации для поддержания высокого уровня защиты.

В сюжете ТСН можете подробнее узнать о третьей дозе вакцины против коронавруса Pfizer:

Также ранее Европейский регулятор по лекарственным средствам (EMA) обнаружил возможную связь между очень редким воспалением сердца и вакцинами против COVID-19 от Pfizer и Moderna.