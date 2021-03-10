В Черновцах врачи массово отказываются делать COVID-прививки

В Украине медики массово отказываются делать прививки от коронавируса / Reuters

В Черновицкой городской больнице №3 ни один медик не захотел сделать прививку от коронавируса CoviShield.

Как заявила заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак, в городской больнице №4 на вакцинацию согласились только три медика.

"Вакцинация на Буковине набирает обороты. В частности, уже завтра у нас будет 9 мобильных бригад полностью готовых работать. Одновременно с этим, у нас есть несколько заведений, в которых в принципе коммуникация не производится. Достаточно сложно даже услышать аргументы медицинских работников, почему они против вакцинации. К примеру, у нас есть городская больница №3, где пока ни один врач не изъявил желание вакцинироваться. И у нас есть городская больница №4, где только три работника вакцинировались", - сообщила областной чиновник.

Вместе с тем она отметила, что в тех больницах, где медики одними из первых начали вакцинироваться, растет количество работников, которые записались на прививку.

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По ее словам, в ближайшее время в области начнут вакцинировать медиков призывных комиссий и работников медицинских учебных заведений.

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Вакцинация от коронавируса в Украине – о чем ранее сообщал Главред:

В Украину 23 февраля прибыла первая вакцина от коронавируса Covishield. Этот препарат произведен в Индии по лицензии AstraZeneca.

Массово украинцев могут начать вакцинировано в конце 2021-го – в начале 2022 года. Сделать прививку препаратом, который закуплен за деньги из бюджета, можно будет бесплатно.

Позже Минздрава Украины Максим Степанов привился от коронавируса. Ему укололи индийскую вакцину CoviShield. Вакцинация прошла перед объективами журналистов.

Президент Украины Владимир Зеленский также получил прививку от коронавируса COVID-19 в Северодонецке Луганской области.