В Черновцах врачи массово отказываются делать COVID-прививки

Медики опорной больницы Черновцов, где лечат пациентов с коронавирусом, массово отказались делать вакцину.
В Черновицкой городской больнице №3 ни один медик не захотел сделать прививку от коронавируса CoviShield.
Как заявила заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак, в городской больнице №4 на вакцинацию согласились только три медика.
"Вакцинация на Буковине набирает обороты. В частности, уже завтра у нас будет 9 мобильных бригад полностью готовых работать. Одновременно с этим, у нас есть несколько заведений, в которых в принципе коммуникация не производится. Достаточно сложно даже услышать аргументы медицинских работников, почему они против вакцинации. К примеру, у нас есть городская больница №3, где пока ни один врач не изъявил желание вакцинироваться. И у нас есть городская больница №4, где только три работника вакцинировались", - сообщила областной чиновник.
Вместе с тем она отметила, что в тех больницах, где медики одними из первых начали вакцинироваться, растет количество работников, которые записались на прививку.
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По ее словам, в ближайшее время в области начнут вакцинировать медиков призывных комиссий и работников медицинских учебных заведений.
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Вакцинация от коронавируса в Украине – о чем ранее сообщал Главред:
- В Украину 23 февраля прибыла первая вакцина от коронавируса Covishield. Этот препарат произведен в Индии по лицензии AstraZeneca.
- Массово украинцев могут начать вакцинировано в конце 2021-го – в начале 2022 года. Сделать прививку препаратом, который закуплен за деньги из бюджета, можно будет бесплатно.
- Позже Минздрава Украины Максим Степанов привился от коронавируса. Ему укололи индийскую вакцину CoviShield. Вакцинация прошла перед объективами журналистов.
- Президент Украины Владимир Зеленский также получил прививку от коронавируса COVID-19 в Северодонецке Луганской области.
Индийская вакцина CoviShield
В конце февраля стало известно, что вместо ранее обещанных Минздравом вакцин Pfizer и Moderna, а позже китайской Sinovac, Украина закупит индийский препарат под названием CoviShield. Для заключения контракта глава Минздрава Максим Степанов лично побывал в Индии.
Вакцина CoviShield - что это
CoviShield - это вакцина от коронавируса, изготавливающаяся по лицензии британско-шведской компании AstraZenecа, и производится на мощностях Serum Institute of India ("Институт сывороток Индии") – самом крупном производстве вакцин в мире.
Препарат изготавливают из ослабленной версии аденовируса (вируса простуды) шимпанзе, который модифицировали под коронавирус. С помощью вакцины имунная система вырабатывает антитела и готовит их для атаки настоящего коронавируса, когда тот попадет в организм.
CoviShield рекомендована ВОЗ к экстренному использованию. Препарат вводится внутримышечно (две дозы с интервалом в 28 дней).
Фактически британскую вакцину AstraZenecа и ее индийского "брата" объединяет только технология и общий принцип действия. Иными словами, эта вакцина не идентична шведско-британской.
Вакцинация в Украине
23 февраля препарат был зарегистрирован в Украине, в тот же день в страну прибыла и первая партия лекарства.
Почти сразу в Украине она получила прозвище "вакцина для бедных" - Украина стала одним из первых покупателей препарата, который до того Индия бесплатно, в рамках гуманитарной помощи отправляла в Бутан, Бангладеш, Афганистан, Мьянму, Непал и другие страны, которые не могли позволить себе закупку.
Чтобы подстегнуть старт вакцинации, министр Степанов первым из публичных лиц привился на камеры, а следом получил свою дозу и президент Владимир Зеленский, пояснив, что таким образом хотел подать личный пример украинцам. Тем не менее, 9 марта глава украинского Минздрава был вынужден признать, что вакцинация от COVID-19 идет не по плану: оказалось, что с начала кампании по вакцинации, которая стартовала 24 февраля, в Украине привили всего 19 тысяч человек.
Побочные эффекты CoviShield
Наиболее распространенными побочными действиями вакцины AstraZeneca (а, следовательно, и CoviShield) считаются:
- боль, покраснение, зуд, отек, кровоподтеки в месте инъекции,
- усталость,
- озноб или лихорадка,
- головная боль,
- тошнота,
- боль в суставах или мышцах,
- затруднение дыхания.
К "побочке" относят рвоту и диарею, а также изредка - снижение аппетита, головокружение, потливость, боли в животе и сыпь.
Кроме того, к эффективности вакцины возникли вопросы. В частности, в момент поступления в Украину, она не имела завершенной третьей фазы клинических испытаний, а её регистрация в самой Индии прошла по процедуре "Emergency Use" (экстренной регистрации). Это исследование необходимо для получения дополнительных клинических данных об эффективности, безопасности и того, с каким промежутком эффективнее проводить вакцину. В заявлении группы по защите прав пациентов All India Drug Action Network обращалось внимание на то, что одобрение вакцины могло быть поспешным.