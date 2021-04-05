В одной области Украины больным COVID-19 критически не хватает кислорода – СМИ

На Харьковщине больным коронавирусом критически не хватает кислорода, выяснили журналисты / УНИАН

Директор Харьковского центра экстренной медицинской помощи Виктор Забашта сообщил, что на Харьковщине очень напряженная ситуация с распространением коронавируса COVID-19.

То, что сейчас происходит, – это только начало, рассказал управленец ТСН.

В сюжете говорится, что пациентам с коронавирусом в больницах критически не хватает кислорода.

"Везем (пациентов – Ред.) во все те больницы, которые определены, и дают три раза в день информацию о свободных койках. То, что сейчас происходит, это еще только начало, понятно. Ситуация действительно очень напряженная", – поделился Забашта.

Ситуация с коронавирусом на Харьковщине – что известно