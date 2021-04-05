В одной области Украины больным COVID-19 критически не хватает кислорода – СМИ

Коронавирус в Харьковской области только начинает бушевать, полагает директор местного центра экстренной медпомощи.
Директор Харьковского центра экстренной медицинской помощи Виктор Забашта сообщил, что на Харьковщине очень напряженная ситуация с распространением коронавируса COVID-19.
То, что сейчас происходит, – это только начало, рассказал управленец ТСН.
В сюжете говорится, что пациентам с коронавирусом в больницах критически не хватает кислорода.
"Везем (пациентов – Ред.) во все те больницы, которые определены, и дают три раза в день информацию о свободных койках. То, что сейчас происходит, это еще только начало, понятно. Ситуация действительно очень напряженная", – поделился Забашта.
Ситуация с коронавирусом на Харьковщине – что известно
- В воскресенье, 4 апреля, Харьковская область стала лидером по количеству выявленных инфицированных COVID-19 – за сутки вирус нашли у 1 155 человек, сообщили в Минздраве.
- В министерстве добавили, что в воскресенье скончались 16 пациентов, а выздоровели – 632.
- По сведения Минздрава, 3 апреля в больницах койки с кислородом были загружены на 51,1%, а 4 числа – на 53,1%.
- Всего в области по состоянию на 5 апреля коронавирус диагностирован у 109 931 человека, побороли коронавирус 87 451 пациент, а умерли 2 067 заболевших.
- В Украине из-за коронавируса действует адаптивный карантин, страну поделили на зеленую, желтую, красную и оранжевую зоны. В зеленой зоне самые слабые ограничения, а в красной – самые строгие.
- Зеленых зон в нашей стране пока нет, а Харьковщина – "оранжевая".
Автор: Екатерина Присяжнюк