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В Офисе президента рассказали о возможности отмены январского карантина

3 января 2021, 13:54
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Начиная с 8 января в Украине должны начать действовать усиленные карантинные ограничения.

карантин в Украине
В Офисе президента рассказали о возможности отмены январского карантина / УНИАН

В воскресенье, 3 января, в Офисе президента Украины рассказали о возможности отмены жесткого карантина, который должны ввести после праздников. Пока все идет по графику.

"Тщательно будут оцениваться показатели конца декабря/первых чисел января. Пока все по графику - локдаун по графику предполагается", - сообщил источник в Офисе президента РБК-Украина.

Отметим, начиная с 8 января в Украине начнут действовать усиленные карантинные ограничения. В этот период заведения общественного питания смогут только выдавать заказы на вынос или доставлять их по адресу. Общественный транспорт при этом будет работать.

Добавим, коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 4576 человек.

По состоянию на утро воскресенья, 3 января, общее число случаев заражения коронавирусом в Украине составило 1 074 093.

Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 18 754 человека. За сутки умерли еще 123 пациента.

Выздоровели с начала эпидемии 728 865 пациентов. Побороли болезнь за минувшие 24 часа 6250 украинцев.

Карантин в Украине – о чем сообщалось ранее:

  • Локдаун в Украине могут вообще не объявить из-за снижения заболеваемости, заявил врач-инфекционист, эпидемиолог, бывший глава Центра общественного здоровья Владимир Курпита.
  • Январский карантин могут продлить, 3 недели — это слишком мало. В мире 4 недели карантина давали только для стабилизации заболеваемости, а для ее снижения нужно не менее 6 недель, заявил стратег, инфекционист, консультант по управлению изменениями Вадим Аристов.
  • 10 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в первой декаде января в Украине ожидается около 20-25 тысяч новых больных коронавирусом в день.
  • 9 декабря Кабмин принял решение о введении жесткого карантина в Украине на период с 8 по 25 января. Причиной такого решения власти назвали намерение не допустить второй волны эпидемии COVID-19 на территории страны.

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