В Офисе президента рассказали о возможности отмены январского карантина / УНИАН

В воскресенье, 3 января, в Офисе президента Украины рассказали о возможности отмены жесткого карантина, который должны ввести после праздников. Пока все идет по графику.

"Тщательно будут оцениваться показатели конца декабря/первых чисел января. Пока все по графику - локдаун по графику предполагается", - сообщил источник в Офисе президента РБК-Украина.

Отметим, начиная с 8 января в Украине начнут действовать усиленные карантинные ограничения. В этот период заведения общественного питания смогут только выдавать заказы на вынос или доставлять их по адресу. Общественный транспорт при этом будет работать.

Добавим, коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 4576 человек.

По состоянию на утро воскресенья, 3 января, общее число случаев заражения коронавирусом в Украине составило 1 074 093.

Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 18 754 человека. За сутки умерли еще 123 пациента.

Выздоровели с начала эпидемии 728 865 пациентов. Побороли болезнь за минувшие 24 часа 6250 украинцев.

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