В Офисе президента рассказали о возможности отмены январского карантина

Начиная с 8 января в Украине должны начать действовать усиленные карантинные ограничения.
В воскресенье, 3 января, в Офисе президента Украины рассказали о возможности отмены жесткого карантина, который должны ввести после праздников. Пока все идет по графику.
"Тщательно будут оцениваться показатели конца декабря/первых чисел января. Пока все по графику - локдаун по графику предполагается", - сообщил источник в Офисе президента РБК-Украина.
Отметим, начиная с 8 января в Украине начнут действовать усиленные карантинные ограничения. В этот период заведения общественного питания смогут только выдавать заказы на вынос или доставлять их по адресу. Общественный транспорт при этом будет работать.
Добавим, коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 4576 человек.
По состоянию на утро воскресенья, 3 января, общее число случаев заражения коронавирусом в Украине составило 1 074 093.
Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 18 754 человека. За сутки умерли еще 123 пациента.
Выздоровели с начала эпидемии 728 865 пациентов. Побороли болезнь за минувшие 24 часа 6250 украинцев.
Карантин в Украине – о чем сообщалось ранее:
- Локдаун в Украине могут вообще не объявить из-за снижения заболеваемости, заявил врач-инфекционист, эпидемиолог, бывший глава Центра общественного здоровья Владимир Курпита.
- Январский карантин могут продлить, 3 недели — это слишком мало. В мире 4 недели карантина давали только для стабилизации заболеваемости, а для ее снижения нужно не менее 6 недель, заявил стратег, инфекционист, консультант по управлению изменениями Вадим Аристов.
- 10 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в первой декаде января в Украине ожидается около 20-25 тысяч новых больных коронавирусом в день.
- 9 декабря Кабмин принял решение о введении жесткого карантина в Украине на период с 8 по 25 января. Причиной такого решения власти назвали намерение не допустить второй волны эпидемии COVID-19 на территории страны.