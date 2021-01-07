В ООН сделали тревожное заявление из-за пандемии коронавируса

По словам Генсека ООН,пандемия коронавируса усугубила целый ряд негативных тенденций.
Уровень бедности в 2020 году из-за пандемии коронавируса впервые за 22 года вырос во всем мире.
"Как ожидается, спад экономической активности в хрупкой ситуации и в условиях конфликтов ввергнет в нищету еще дополнительно от 18 до 27 млн человек", — сказал генсек ООН Антониу Гутерриш на заседании Совета Безопасности ООН по поддержанию мира и стабильности, передает ТАСС.
По его словам, в условиях пандемии мир "отбросило на десятилетие назад".
"Если мы собираемся разорвать круг нищеты и конфликтов, нам нужен более амбициозный подход, основанный на двух принципах, закрепленных в Целях устойчивого развития. Во-первых, это взаимозависимость: не может быть устойчивого развития без мира и мира без устойчивого развития. Во-вторых, вовлеченность. Обязательство "не оставлять никого позади" должно быть в центре наших усилий как по продвижению устойчивого развития, так и по предотвращению и разрешению конфликтов", — добавил он.
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Пандемия COVID-19 - о чем ранее сообщал Главред:
- Во Всемирной организации здравоохранения заявили о том, что миру грозит новая пандемия.
- Также в ВОЗ заявили, что ближайшие несколько месяцев будут чрезвычайно трудными в том, что касается пандемии коронавируса.
- В ООН заявили, что мировым государствам становится все сложнее контролировать вспышку COVID-19.
- По мнению генсека ООН появление вакцины не решит проблему глобальной эпидемии в ближайшем будущем, поэтому в течение следующих 12 месяцев мир должен сделать прогрессивные шаги в направлении борьбы с коронавирусом.