В ООН сделали тревожное заявление из-за пандемии коронавируса

Мир под угрозой нищеты / Reuters

Уровень бедности в 2020 году из-за пандемии коронавируса впервые за 22 года вырос во всем мире.

"Как ожидается, спад экономической активности в хрупкой ситуации и в условиях конфликтов ввергнет в нищету еще дополнительно от 18 до 27 млн человек", — сказал генсек ООН Антониу Гутерриш на заседании Совета Безопасности ООН по поддержанию мира и стабильности, передает ТАСС.

По его словам, в условиях пандемии мир "отбросило на десятилетие назад".

"Если мы собираемся разорвать круг нищеты и конфликтов, нам нужен более амбициозный подход, основанный на двух принципах, закрепленных в Целях устойчивого развития. Во-первых, это взаимозависимость: не может быть устойчивого развития без мира и мира без устойчивого развития. Во-вторых, вовлеченность. Обязательство "не оставлять никого позади" должно быть в центре наших усилий как по продвижению устойчивого развития, так и по предотвращению и разрешению конфликтов", — добавил он.

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