После столицы локдаун введут и в Киевской области

В Киеве объявили локдаун с 20 марта / УНИАН

После введения с 20 марта локдауна в Киеве на жесткий карантин уйдет и Киевская область, так там ситуация с коронавирусом ухудшилась.

Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в эфире программы Право на владу на канале 1+1.

"Думаю, что Киевская область сейчас также будет закрываться, потому что там есть проблемы", - заявил он.

Тимошенко добавил, что закрываются регионы, поскольку местная власть "лучше видит", что происходит на их территории.

"Сейчас сделано так, что закрывают именно регионы. В Киеве сейчас плохо. Франковская область, Закарпатье, Житомирщина, Винниччина - закрыты. Но, например, на Днепропетровщине или на Харьковщине есть свободные места. 30% занятости коек, зачем закрывать там регион? Именно поэтому идем сейчас закрытием именно регионов", - сказал замглавы ОП.

Локдаун в Киеве

18 марта столичная власть приняла решение о введении усиленного карантина в столице сроком на 3 недели.

Новые профилактические меры вводятся с 00:00 20 марта и продлятся до 9 апреля. В городе запрещается проведение массовых мероприятий, работа ТРЦ, а также кафе, баров и ресторанов. Общественный транспорт останавливать не будут.

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