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После столицы локдаун введут и в Киевской области

19 марта 2021, 06:30
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"Закроют" области, в которых ситуация с коронавирусом ухудшилась.

локдаун
В Киеве объявили локдаун с 20 марта / УНИАН

После введения с 20 марта локдауна в Киеве на жесткий карантин уйдет и Киевская область, так там ситуация с коронавирусом ухудшилась.

Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в эфире программы Право на владу на канале 1+1.

"Думаю, что Киевская область сейчас также будет закрываться, потому что там есть проблемы", - заявил он.

Тимошенко добавил, что закрываются регионы, поскольку местная власть "лучше видит", что происходит на их территории.

"Сейчас сделано так, что закрывают именно регионы. В Киеве сейчас плохо. Франковская область, Закарпатье, Житомирщина, Винниччина - закрыты. Но, например, на Днепропетровщине или на Харьковщине есть свободные места. 30% занятости коек, зачем закрывать там регион? Именно поэтому идем сейчас закрытием именно регионов", - сказал замглавы ОП.

Локдаун в Киеве

18 марта столичная власть приняла решение о введении усиленного карантина в столице сроком на 3 недели.

Новые профилактические меры вводятся с 00:00 20 марта и продлятся до 9 апреля. В городе запрещается проведение массовых мероприятий, работа ТРЦ, а также кафе, баров и ресторанов. Общественный транспорт останавливать не будут.

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Коронавирус и карантин в Украине

  • По данным на утро четверга, 18 марта, в Украине за последние сутки зафиксировано 15 053 новых случая заражения коронавирусом. Это самый высокий показатель с начала 2021 года.
  • Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что эпидемиологическая ситуация в стране остается сложной. Волна коронавируса, скорее всего, продлится до апреля. Однако на данный момент нет предпосылок введения жесткого карантина в Украине.
  • Ранее вице-спикер ВР Елена Кондратюк говорила о том, что Верховная Рада, Кабмин или СНБО должны провести экстренное заседание по вопросам эпидемиологической ситуации в стране. По ее мнению, власти должны разработать план по введению нового локдауна в Украине.
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