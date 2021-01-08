В первый день локдауна столичный Эпицентр запустил покупателей в магазин - СМИ

Один из супермаркетов в Киеве был открыт для посетителей / Страна

Локдаун в Украине из-за коронавируса начался в пятницу, 8 января, и продлится по 24 января включительно. Но без нарушений в первый день не обошлось. В частности, в Киеве Эпицентр по адресу Кольцевая дорога, 1Б, с самого утра был открыт для посетителей, несмотря на запрет работы подобных магазинов в Украине. Клиент мог зайти в магазин, на полке выбрать нужную вещь, после чего в специальном окне оформить выбранный товар как онлайн-заказ.

Как сообщает Страна, в этом супермаркете можно было приобрести любой товар, от отвертки до обогревателя. Но по такой схеме конкретно этот магазин проработал до обеда. В 14:00 вход в зал закрыли. Консультант не смог объяснить, с чем связано такое решение. У входа в магазин выстроилась очередь из более чем 50 человек.

"Сейчас у входа будет установлена касса, где клиенты смогут оформить онлайн заказ, после оформления и оплаты сотрудник магазина вынесет приобретенный товар", – объяснил консультант.

В первый день локдауна столичный Эпицентр запустил покупателей в магазин / Страна

Также консультант уточнил, что товар выдадут прямо у входа в магазин, а не доставят домой.

В первый день локдауна столичный Эпицентр запустил покупателей в магазин / Страна

Скандал с Эпицентром во время карантина - что было ранее:

11 ноября Кабинет министров ввел в Украине карантин выходного дня. По субботам и воскресеньям с 14 ноября в стране не работали кафе, рестораны, торгово-развлекательные центры и непродовольственные магазины.

После введения в Украине карантина выходного дня в сети Эпицентр сообщили о том, что запланировали "72-часовую пятницу".

На скандальную рекламу Эпицентра обратил внимание министр здравоохранения Украины Максим Степанов. Он возмутился заявлением торговой сети о торговле во время карантина выходного дня и призвал правительство на это отреагировать.

Позже деятельность гипермаркета Эпицентр была приостановлена, на место вызвали следственно-оперативную группу.

Локдаун в Украине – о чем сообщалось ранее: