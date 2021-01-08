УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

В первый день локдауна столичный Эпицентр запустил покупателей в магазин - СМИ

8 января 2021, 16:52
Прослушать новость
Остановить

Супермаркет на Кольцевой дороге в Киеве с самого утра был открыт для посетителей.

Один из супермаркетов в Киеве был открыт для посетителей / Страна

Локдаун в Украине из-за коронавируса начался в пятницу, 8 января, и продлится по 24 января включительно. Но без нарушений в первый день не обошлось. В частности, в Киеве Эпицентр по адресу Кольцевая дорога, 1Б, с самого утра был открыт для посетителей, несмотря на запрет работы подобных магазинов в Украине. Клиент мог зайти в магазин, на полке выбрать нужную вещь, после чего в специальном окне оформить выбранный товар как онлайн-заказ.

Как сообщает Страна, в этом супермаркете можно было приобрести любой товар, от отвертки до обогревателя. Но по такой схеме конкретно этот магазин проработал до обеда. В 14:00 вход в зал закрыли. Консультант не смог объяснить, с чем связано такое решение. У входа в магазин выстроилась очередь из более чем 50 человек.

"Сейчас у входа будет установлена касса, где клиенты смогут оформить онлайн заказ, после оформления и оплаты сотрудник магазина вынесет приобретенный товар", – объяснил консультант.

В первый день локдауна столичный Эпицентр запустил покупателей в магазин / Страна

Также консультант уточнил, что товар выдадут прямо у входа в магазин, а не доставят домой.

В первый день локдауна столичный Эпицентр запустил покупателей в магазин / Страна

Скандал с Эпицентром во время карантина - что было ранее:

  • 11 ноября Кабинет министров ввел в Украине карантин выходного дня. По субботам и воскресеньям с 14 ноября в стране не работали кафе, рестораны, торгово-развлекательные центры и непродовольственные магазины.
  • После введения в Украине карантина выходного дня в сети Эпицентр сообщили о том, что запланировали "72-часовую пятницу".
  • На скандальную рекламу Эпицентра обратил внимание министр здравоохранения Украины Максим Степанов. Он возмутился заявлением торговой сети о торговле во время карантина выходного дня и призвал правительство на это отреагировать.
  • Позже деятельность гипермаркета Эпицентр была приостановлена, на место вызвали следственно-оперативную группу.

Локдаун в Украине – о чем сообщалось ранее:

  • 7 января на совещании в Офисе президента уточнили, что несмотря на различную информацию власти не рассматривают возможность переноса усиленного карантина в Украине в январе.
  • Январский карантин могут продлить, 3 недели — это слишком мало. В мире 4 недели карантина давали только для стабилизации заболеваемости, а для ее снижения нужно не менее 6 недель, заявил стратег, инфекционист, консультант по управлению изменениями Вадим Аристов.
  • 9 декабря Кабмин принял решение о введении жесткого карантина в Украине на период с 8 по 25 января. Причиной такого решения власти назвали намерение не допустить второй волны эпидемии COVID-19 на территории страны.

новости Киева супермаркет эпицентр карантин в Украине локдаун
Сейчас вы просматриваете новость «В первый день локдауна столичный Эпицентр запустил покупателей в магазин - СМИ». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Локдаун в Украине перенесут – СМИ узнали срокиЛокдаун в Украине перенесут – СМИ узнали сроки Врач объяснила, кому прививка от COVID-19 не нужнаВрач объяснила, кому прививка от COVID-19 не нужна Зеленский сделал заявление о локдауне в УкраинеЗеленский сделал заявление о локдауне в Украине Локдауну в Украине светит перекройка: СМИ узнали о планах Офиса президентаЛокдауну в Украине светит перекройка: СМИ узнали о планах Офиса президента Жесткий локдаун: эксперт спрогнозировал сроки ослабления карантинаЖесткий локдаун: эксперт спрогнозировал сроки ослабления карантина
Следующий материал

Последние новости

17:58
Трампу грозит импичмент: в Конгрессе США назвали сроки
17:42
Катастрофа самолета МАУ в Иране: у Зеленского высказались о компенсациях Видео
17:40
В моду на 2021 год пришли прозрачный френч и нюдовый маникюр с золотом Фото
17:39
Фото с неприличным жестом: внебрачная дочь Путина засветила своего избранника Видео
17:31
Nvidia выпустила первый в 2021-ом драйвер для своих видеокарт: основные улучшения и исправления
Реклама
17:06
The Wanting Mare: появился первый трейлер новой романтической истории Видео
16:59
Гороскоп на 9 января для всех: получение значительной суммы и "чужая" работа Видео
16:57
Жесткий карантин в Украине: в Кабмине назвали все запреты и ограничения Видео
16:52
В первый день локдауна столичный Эпицентр запустил покупателей в магазин - СМИ Видео
16:25
Локдаун в Украине: в Киеве супермаркеты продолжают продавать запрещенные товары Видео
16:09
В Fall Guys произошёл дьявольский кроссовер – авторы представили новые костюмы для 3 сезона Видео
15:57
Супермаркеты во время локдауна могут продавать все: названо условие Видео
15:44
Тиктокерша, которая лизала унитаз, "нашла" любовника Канье Уэста
15:40
В моде короткие мужские стрижки фокс хоук из 70-х и андеркат из 60-х: фото Фото
15:31
"Приносит смерти": "слуга народа" ополчился на карантин и вакцину от COVID-19 Видео
15:25
Уязвимость в Telegram позволяет легко определить местоположение человека: как обезопасить себя
15:15
Нагрузка на реанимации возросла: Степанов рассказал о тяжелых больных COVID-19 Видео
14:57
Подпольная вакцина от COVID-19: стало известно о жесткой реакции ГБР Видео
14:55
Шайя ЛаБаф и Маргарет Куэлли расстались
14:41
Вакцина от COVID-19: Шмыгаль пожаловался на "слабую позицию" Киева и попросил ЕС о помощи Видео
Реклама
14:31
Назвали самых высокооплачиваемых моделей в мире на 2021 год
14:25
Намёк на GTA 6? В свежем обновлении для GTA Online нашли любопытную пасхалку
14:25
Названы страны, где в 2021 году может начаться война Видео
14:20
Стало известно об изменениях работы метро в Киеве Видео
14:11
Годовщина катастрофы самолета МАУ под Тегераном: Зеленский обратился к украинцам Видео
13:47
Где Зеленский праздновал Рождество: президент попал в кадр на популярном курорте Видео
13:38
Эпидемия COVID-19: Украина обновила правила въезда для жителей Крыма и Донбасса Видео
13:36
Магазин EGS продолжает традицию с еженедельной раздачей бесплатных игр
13:23
"Корона сидит на избранных полках": из-за локдауна в супермаркетах не продают ряд товаров Видео
13:10
Скандал с Эпицентром: в первый день локдауна гипермаркет торгует товарами прямо на улице Видео
12:45
Собор Пресвятой Богородицы и День Марии – поздравления и открытки душевные
12:41
DC резко отреагировали на заявление "Киборга" из Лиги Справедливости
12:34
Новый скандал с вакциной Pfizer: в США врач умер после прививки Видео
12:33
Степанов назвал причину введения жесткого карантина в Украине Видео
12:07
Дочь Меладзе сломала шею - появились подробности состояния девушки
12:00
Гороскоп на 8 января для всех: полная пруха, опасные связи и тотальная неудача Видео
11:47
В Минздраве объяснили ситуацию с регистрацией вакцины Спутник V в Украине Видео
11:38
Умерла Мэрион Рэмси - курсант Хукс с Полицейской академии
11:21
Авиакатастрофа Боинга МАУ в Иране: МИД пяти стран сделали важное заявление Видео
10:59
Украина ввела второй локдаун: как работают ТРЦ и что в них разрешено продавать Видео
Реклама
10:57
"В экстазе": Каменских с шампанским разделась на сексуальном фото
10:46
Локдаун в январе: в Укрзализныце объяснили, как будут курсировать поезда Видео
10:20
Любимая модель Карла Лагерфельда покончила с собой
10:08
Путин жестоко поплатится за американский майдан мнение
10:00
В последние дни президентства Трамп планировал помиловать сам себя - NYT Видео
09:25
Годовщина крушения Боинга МАУ в Иране: что выяснило следствие Видео
09:19
Чем протесты в Америке отличаются от украинского Майдана мнение
08:52
Кризиса в США уже нет - началась катастрофа мнение
08:29
В Украине начался локдаун: что запрещено и кому разрешили работать Видео
08:18
Коронавирус в Украине 8 января: обнаружено более 5,6 тыс. новых больных Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять