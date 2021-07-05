В Pfizer отреагировали на смерть украинца после прививки от COVID-19 препаратом компании

Компания Pfizer/BioNTech выразила соболезнования семье умершего украинца / Reuters

В Украине через несколько часов после вакцинации от коронавируса вакциной Pfizer умер 47-летний житель Винницкой области. В компании Pfizer/BioNTech отреагировали на инцидент.

Там заявили, что связь между смертью мужчины и вакциной пока что не доказана. Семье умершего они выразили соболезнования, передает ТСН.

"Мы сейчас думаем о семье погибшего. Мы очень серьезно относимся к побочным эффектам, которые потенциально связаны с нашей вакциной от COVID-19, BNT162b2. Мы отмечаем, что в этом случае причинно-следственная связь не установлена", — заявили в Pfizer.

Медики назвали предварительную причину смерти украинца— это острая сердечно-сосудистая недостаточность. В областном департаменте здравоохранения заверяют, что у умершего признаков анафилаксии и тромбоза не обнаружили. В то же время, судя по электронной карте мужчины, хронических заболеваний у него тоже не было. Расследование продолжается.

Смерть после вакцинации препаратом Pfizer в Украине – о чем сообщалось ранее:

В Винницкой области после прививки от коронавируса умер 47-летний мужчина. По данным Минздрава, прививку мужчине сделала мобильная бригада в 13:45. В течение часа после прививки у него не зафиксировали побочных эффектов.

В 17:00 у пациента появились жалобы на тошноту, потеря сознания. Была сразу вызвана экстренная медицинская помощь, которая провела реанимационные мероприятия. К сожалению, в 18:02 медики констатировали смерть мужчины.

Департамент здравоохранения Винницкой области сообщил, что мужчина получил прививку вакциной Comirnaty от Pfizer/BioNTech.

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Как сообщал Главред, в США в штате Мичиган во сне умер 13-летний ребенок, который за несколько дней до этого получил вторую дозу вакцины Pfizer против COVID-19.

Джейкоб Клиник после прививки почувствовал общие поствакцинальные симптомы — усталость, жар и боль в животе.

Специалист по связям с общественностью целевой группы CDC (Центр по контролю и профилактике заболеваний) по вакцинации против COVID-19 Марта Шаран заявила, что на данный момент инцидент расследуется. По ее словам, пока расследование не будет завершено, называть конкретную причину смерти преждевременно.