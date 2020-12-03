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В полиции предупредили о запретах на Новый год из-за карантина: что грозит нарушителям

3 декабря 2020, 17:35

Тем, кто не будет выполнять законные требования полиции, грозит уголовная ответственность, предупредил Андрей Крищенко.

полиция, маска, коронавирус
В полиции готовятся к карантину на Новый год / УНИАН

Согласно законодательству, полиция имеет право ограничивать доступ граждан на отдельные территории, заявил начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина, отвечая на вопрос о возможных ограничениях на новогодние праздники в связи с карантином.

"Полиция может ограничить доступ к территории, и они там не соберутся. Грубо говоря, мы можем ограничить вход на площадь (Софиевскую площадь, – ред.). Если будет введен такой запрет, то полиция по закону имеет право ограничить доступ людей к таким местам. А если кто-то не будет выполнять законные требования полиции, то есть административная и даже уголовная ответственность. Я уверен, что понимание обществом проблемы COVID сейчас уже стало намного глубже. Я думаю, они поймут, что мы пытаемся, в первую очередь, их здоровье сохранить", - подчеркнул Крищенко.

При этом он назвал проблемой отказ отдельных граждан соблюдать карантинные ограничения.

Читайте такжеЛокдаун на Новый год: Шмыгаль раскрыл сценарий правительства"Кто-то не хочет выполнять требования законодательства по карантину выходного дня. Это проблема? Проблема. Это проблема в том числе и полиции? Да, полиция решает эту проблему, а общество даст оценку, как полиция справилась. (...) Бесспорно, врачи лечат больных там на передовой, но там где требуются профилактические мероприятия, то полиция, учитывая, что таки является крупнейшим правоохранительным органом, будет первой", - пояснил начальник ГУ НП в Киеве.

Кроме того, оценивая вероятность массового похода прихожан в церкви на Рождество Крищенко добавил: "Все уже отработано, потому что это было в апреле-мае этого года. Есть четкие требования относительно того, чтобы была дистанция 1,5 метра, маски на лицах, чтобы люди заходили не сразу, поочередно. Это все контролирует полиция. Такая ситуация была, например, на Пасху, и мы не видели, чтобы было много нарушений".

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Локдаун в Украине: что известно о подготовке

  • 11 ноября Кабинет министров принял решение об отказе от адаптивного карантина и введении карантина выходного дня.
  • В частности, в выходные дни дополнительно к ограничениям, предусмотренным в будни, будет запрещена деятельность заведений питания, торговых центров, культурных заведений, спортзалов, фитнес-центров, учреждений размещения, в том числе гостиниц (кроме тех, которые выполняют социальные функции); с 10 до 12 часов - приоритетные часы для обслуживания пенсионеров.
  • Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко предлагает запланировать двухнедельный локдаун, привязанный к новогодним праздникам, и отказаться на Рождество и Новый год от массовых мероприятий.
  • 25 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров готовится к возможному введению жесткого карантина во время зимних праздников.
  • В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков выступил за введение в Украине полного локдауна на 3-4 недели как можно скорее.
  • 2 декабря премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Кабмин не будет продлевать "карантин выходного дня".
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