В Польше "накажут" граждан, которые отказались от AstraZeneca

В Польше призывают вакцинироваться от коронавируса / Reuters

В Польше граждан, которые наотрез откажутся от вакцинации препаратом компании AstraZeneca, будут временно исключены из системы вакцинации. На данный момент в стране проводятся анализы, чтобы расширить группу людей, для которых будут доступны вакцины AstraZeneca, заявил пресс-секретарь Министерства здравоохранения Польши Войцех Андрусевич, передает RMF24.

Некоторые люди, которым предстояло сделать прививку AstraZeneса, отказались от вакцинации. Так что осталось много неиспользованных доз. Вакцины, выпущенные таким образом, могут быть переданы другим людям, не имеющим права на вакцинацию.

"Решение о расширении этой группы должны быть принято до понедельника", - заявил он.

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По словам Андрусевича, также проводится интенсивный анализ по расширению группы людей, для которых будут доступна вакцина AstraZeneca.

"После завершения вакцинации первой группы мы решим, как будет выглядеть дальше этот процесс, включая порядок, в котором будут вакцинированы люди, отказавшиеся от вакцины AstraZeneca", - заявил представитель Минздрава.

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