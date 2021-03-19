В Польше "накажут" граждан, которые отказались от AstraZeneca

Некоторые люди, которым предстояло сделать прививку AstraZeneki, отказались от вакцинации. Так что осталось много неиспользованных доз.
В Польше граждан, которые наотрез откажутся от вакцинации препаратом компании AstraZeneca, будут временно исключены из системы вакцинации. На данный момент в стране проводятся анализы, чтобы расширить группу людей, для которых будут доступны вакцины AstraZeneca, заявил пресс-секретарь Министерства здравоохранения Польши Войцех Андрусевич, передает RMF24.
Некоторые люди, которым предстояло сделать прививку AstraZeneса, отказались от вакцинации. Так что осталось много неиспользованных доз. Вакцины, выпущенные таким образом, могут быть переданы другим людям, не имеющим права на вакцинацию.
"Решение о расширении этой группы должны быть принято до понедельника", - заявил он.
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По словам Андрусевича, также проводится интенсивный анализ по расширению группы людей, для которых будут доступна вакцина AstraZeneca.
"После завершения вакцинации первой группы мы решим, как будет выглядеть дальше этот процесс, включая порядок, в котором будут вакцинированы люди, отказавшиеся от вакцины AstraZeneca", - заявил представитель Минздрава.
Вакцина AstraZeneca – о чем ранее писал Главред:
- 8 марта в Южной Корее обнародовали результаты расследования смерти 8 человек. Летальный исход последовал спустя некоторое время после вакцинации препаратом AstraZeneca. Связи между причиной смерти и вакцинацией врачи не нашли.
- 7 марта Австрия приостановила вакцинацию препаратом AstraZeneca после смерти женщины от нарушений свертываемости крови. Государство не готово утверждать, что на смертельный исход повлияла вакцинация.
- Немецкая пресса писала, что в Германии в конце февраля представители приоритетных групп вакцинации (вакцину AstraZeneca рекомендовали применять для лиц в возрасте до 65 лет) массово отказывались от прививок вакциной англо-шведской фармкомпании. Причиной называли низкий уровень эффективности и более высокий уровень побочных эффектов препарата AstraZeneca в сравнении с вакциной Pfizer.