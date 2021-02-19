В Польше назвали условие перепродажи Украине вакцины от COVID-19

Польша купила у AstraZeneca 20 млн доз вакцины, 4 млн предусмотрены для перепродажи третьим странам, в частности Украине, Грузии и Албании.
Заместитель главы Минздрава Польши Томаш Милковский заявил, что страна перепродаст Украине и еще нескольким государствам вне Евросоюза 4 миллиона доз вакцины AstraZeneca.
Однако это произойдет, когда производители перестанут задерживать поставки очередных партий в саму Польшу, передает Onet.pl.
Милковский сообщил, что Польша купила у AstraZeneca 20 млн доз вакцины, из которых 16 млн предусмотрены в национальной программе прививок населения страны, а 4 млн - для перепродажи третьим странам, в частности Украине, Грузии и Албании.
Планировалось, что все 20 млн доз будут поставлены в Польшу в первом полугодии. По словам замглавы польского Минздрава, пока что не определен конкретный срок перепродажи этих доз препрата.
"Были ожидания, что это произойдет в апреле. Мы будем принимать решение после получения графика поставки на второй квартал от всех производителей, в частности от компаний Johnson&Johnson i CureVac ", - добавил Милковский.
Кроме того, на данный момент идет работа над получением формального согласия Евросоюза на перепродажу вакцины AstraZeneсa. Соглашение будет трехсторонним - между производителем, ЕС и третьей страной.
Отметим, AstraZeneca – это третья утвержденная в Евросоюзе вакцина после американских Pfizer и Moderna. Эффективность AstraZeneca также уступает американским вакцинам – в среднем 70% против 95%.
При этом у AstraZeneca, в отличие от американских конкурентов, есть неоспоримый плюс – ее цена, 5 евро за две дозы, необходимых для иммунизации, против более 30 евро соответственно.
Препарат AstraZeneca в последнее время вызвал очень много вопросов на Западе. Проблемы возникли у пожилых людей, которые находятся в группе риска.
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