В Польше после прививки от коронавируса внезапно скончался человек

В Польше первая смерть после прививки от коронавируса / Reuters

В Польше после вакцинации от коронавируса скончался один человек, еще подтвердили 283 случая побочных реакций после укола.

Как говорится в сообщении Государственной санитарной инспекции Польши, 231 побочный эффект после вакцинации имел легкий характер.

При этом, летальный случай после вакцинации человека против COVID-19 имел месте 20 января в городе Олесница Нижнесилезского воеводства на юго-западе Польши. После прививки у человека появилась высокая температура, снижение артериального давления, тахикардия. К человеку трижды вызывалась скорая помощь, но без госпитализации. Остановка сердца и смерть человека зафиксирована вечером 20 января.

Представитель Минздрава Польши Войцех Андрусевич сообщил, что в министерстве ожидают окончательного подтверждения от врачей, была ли смерть вызвана прививкой. Он не исключил, что смерть вакцинированного лица была трагическим стечением обстоятельств, а настоящая причина может быть другой.

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По информации Минздрава Польши, по состоянию на 23 января в Польше было вакцинировано более 684 тыс. человек, в основном среди медицинского персонала.

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