В Польше после прививки от коронавируса внезапно скончался человек

К человеку трижды вызывалась скорая помощь, но без госпитализации.
В Польше после вакцинации от коронавируса скончался один человек, еще подтвердили 283 случая побочных реакций после укола.
Как говорится в сообщении Государственной санитарной инспекции Польши, 231 побочный эффект после вакцинации имел легкий характер.
При этом, летальный случай после вакцинации человека против COVID-19 имел месте 20 января в городе Олесница Нижнесилезского воеводства на юго-западе Польши. После прививки у человека появилась высокая температура, снижение артериального давления, тахикардия. К человеку трижды вызывалась скорая помощь, но без госпитализации. Остановка сердца и смерть человека зафиксирована вечером 20 января.
Представитель Минздрава Польши Войцех Андрусевич сообщил, что в министерстве ожидают окончательного подтверждения от врачей, была ли смерть вызвана прививкой. Он не исключил, что смерть вакцинированного лица была трагическим стечением обстоятельств, а настоящая причина может быть другой.
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По информации Минздрава Польши, по состоянию на 23 января в Польше было вакцинировано более 684 тыс. человек, в основном среди медицинского персонала.
Вакцина от коронавируса - о чем ранее сообщал Главред:
- В США после вакцины от коронавируса препаратами Pfizer и Moderna в общей сложности скончались 55 человек. Сообщается, что смерти фиксировались в основном в течение нескольких дней после вакцинации.
- В Израиле после прививки от коронавируса умер мужчина. Минздрав подтвердил, что 75-летний житель северного Израиля умер от сердечного приступа примерно через два часа после вакцинации препаратом Pfizer.
- В Португалии медик умерла через день после введения ей вакцины от COVID-19 производства компаний Pfizer и BioNTech. Сообщается, что у 41-летней женщины не было проблем со здоровьем, да и после прививки она не жаловалась на какие-то побочные эффекты.