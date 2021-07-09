В Польше двух мужчин вылечили от COVID-19 c помощью пересадки кала

Пересадка кала / Martin Jolicoeur / flickr.com

В Польше двум пациентам, которые заразились коронавирусом COVID-19, выздоровели после применения трансплантации фекальной микробиоты. Об этом сообщается в журнале Gut – официальном издании британского общества гастроэнтерологии.

Как сообщается, оба пациента страдали от колита. В ходе лечения у них взяли анализы. И результаты показали заражение COVID-19.

19-летний молодой человек лечился при помощи иммунодепрессантов и антибиотиков. Через 15 часов после пересадки кала у него диагностировали коронавирус. У него несколько раз поднималась температура, но вскоре симптомы инфекции исчезли. У 80-летнего мужчины была высокая температура и положительные ПЦР-тесты. Ему вводили плазму крови с антителами к SARS-CoV2 и прописали препарат ремдесивир. Через несколько дней после пересадки кала признаки коронавируса исчезли. Вскоре ПЦР-тесты у обоих пациентов показали отрицательные результаты.

Ученые отмечают, что на основе нескольких случаев рано делать серьезные выводы. Но они намерены продолжать провести клинические испытания. Чтобы окончательно понять, стоит ли добавлять пересадку кала к стандартным процедурам лечения коронавируса.

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Напомним, ранее, летом 2020 год, в США в городе Чикаго врачи провели первую в истории успешную трансплантацию легких пациентке, которая болела тяжелой формой COVID-19.

Пересадку легких сделали 20-летней американке, которая приехала из Южной Каролины к своему парню в Чикаго. В конце апреля она заболела коронавирусом.

Именно в период заражения девушка принимала иммунодепрессанты, поэтому врачи полагают, что по этой причине развилась серьезная бактериальная инфекция. Медики не смогли помочь пациентке антибиотиками, а нее начались разрушительные процессы в легких.