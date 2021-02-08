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В протянутую руку Украины США подкинули важный атрибут для COVID-вакцинации

8 февраля 2021, 19:12
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Именно подарок Штатов позволил Украине оказаться среди стран, которые получат вакцину от COVAX первыми.

Вакцинация от коронавируса - США подарили важную технику
Вакцинация от коронавируса: США подарили важную технику / Reuters

Штаты пообещали предоставить Украине специальный холодильник для хранения COVID-вакцины Pfizer, которая нуждается в специальных условиях хранения – очень низких температур (порядка -70 градусов).

"Поэтому мы помогаем с холодильниками и транспортировкой, а также следим за тем, чтобы после прибытия вакцины на место, она оставалась в безопасности", – цитирует Суспільне временно поверенную в делах США в Украине Кристину Квин.

Читайте такжеС барского плеча: несколько стран ЕС согласились перепродать Украине вакцинуКвин уточнила, что именно подарок Штатов позволил Украине оказаться среди стран, которые получат вакцину от COVAX первыми.

Ранее президент Владимир Зеленский рассказал, почему Украина "стоит с протянутой рукой" за вакцинами от COVID-19. Условия вакцинации подтвердили тот факт, что Украина не является равным партнером для стран Запада.

Вакцинация от COVID-19 в Украине: новости

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