В протянутую руку Украины США подкинули важный атрибут для COVID-вакцинации

Именно подарок Штатов позволил Украине оказаться среди стран, которые получат вакцину от COVAX первыми.
Штаты пообещали предоставить Украине специальный холодильник для хранения COVID-вакцины Pfizer, которая нуждается в специальных условиях хранения – очень низких температур (порядка -70 градусов).
"Поэтому мы помогаем с холодильниками и транспортировкой, а также следим за тем, чтобы после прибытия вакцины на место, она оставалась в безопасности", – цитирует Суспільне временно поверенную в делах США в Украине Кристину Квин.
Читайте такжеС барского плеча: несколько стран ЕС согласились перепродать Украине вакцинуКвин уточнила, что именно подарок Штатов позволил Украине оказаться среди стран, которые получат вакцину от COVAX первыми.
Ранее президент Владимир Зеленский рассказал, почему Украина "стоит с протянутой рукой" за вакцинами от COVID-19. Условия вакцинации подтвердили тот факт, что Украина не является равным партнером для стран Запада.
Вакцинация от COVID-19 в Украине: новости
- 8 февраля Зеленский сказал, как будут поощрять и наказывать украинцев за вакцинацию от коронавируса. Он объяснил, для кого вакцинация от коронавируса в Украине будет обязательной и как власти собираются стимулировать украинцев.
- Стало известно, что пообещали Украине в ВОЗ и Евросоюзе в плане выделения вакцины. В ЕС попросили пожертвовать Украине часть вакцин от коронавируса.
- В ЮАР забраковали вакцину от коронавируса, которую поставят в Украину. Препарат обеспечивает минимальную защиту от инфекции, вызванной доминирующим в стране штаммом коронавируса.