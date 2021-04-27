В Раде дали прогноз на четвертую волну COVID-19 в Украине

Четвертая волна COVID-19 в Украине не будет легкая, предупредили в парламенте / УНИАН

Нардеп от партии Слуга народа, глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования Михаил Радуцкий заявил, что четвертая волна коронавируса COVID-19 в Украине точно легкой не будет.

Из-за того, что вирус идет волнами, уменьшение количества заболевших произойдет само по себе, рассказал политик журналистам возле парламента, пишет УНИАН.

Радуцкий отметил, что четвертую волну COVID-19 многие прогнозируют осенью.

"…об этом говорят во Всемирной организации здравоохранения, об этом говорят ученые во всем мире, что осенью все ожидают четвертой волны. Легкой она точно не будет…", – заявил парламентарий.

Ранее Михаил Радуцкий назвал самую крупную проблему четвертой волны коронавируса, которая грозит Украине. Нардеп отметил, что осенью, кроме COVID-19, будут распространены другие заболевания, в частности, острые респираторные вирусные инфекции и грипп.

Политик объяснил, что, в случае сочетания заболеваний, состояние инфицированных будет более тяжелым.

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