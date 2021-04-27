В Раде дали прогноз на четвертую волну COVID-19 в Украине

Парламентарий поделился нерадужным прогнозом относительно коронавируса.
Нардеп от партии Слуга народа, глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования Михаил Радуцкий заявил, что четвертая волна коронавируса COVID-19 в Украине точно легкой не будет.
Из-за того, что вирус идет волнами, уменьшение количества заболевших произойдет само по себе, рассказал политик журналистам возле парламента, пишет УНИАН.
Радуцкий отметил, что четвертую волну COVID-19 многие прогнозируют осенью.
"…об этом говорят во Всемирной организации здравоохранения, об этом говорят ученые во всем мире, что осенью все ожидают четвертой волны. Легкой она точно не будет…", – заявил парламентарий.
Ранее Михаил Радуцкий назвал самую крупную проблему четвертой волны коронавируса, которая грозит Украине. Нардеп отметил, что осенью, кроме COVID-19, будут распространены другие заболевания, в частности, острые респираторные вирусные инфекции и грипп.
Политик объяснил, что, в случае сочетания заболеваний, состояние инфицированных будет более тяжелым.
Коронавирус в Украине – что нужно знать
- Пандемия коронавируса стартовала в марте 2020 года, было ограничено международное сообщение, ряд стран мира, в частности и Украина, ввели карантин.
- В нашей стране было несколько волн коронавируса. В марте текущего года началась третья волна заболеваемости.
- По состоянию на 26 апреля COVID-19 диагностирован у 2 030 333 человек, скончались 42 518 пациентов, а выздоровели – 1 579 438. В нашей стране 25 апреля вирус нашли у 5 062 человек, а 24 числа – у 7 930.