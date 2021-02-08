В Раде назвали дату начала вакцинации украинцев препаратом Pfizer

В марте-апреле 2021 года будет поставка вакцины от коронавируса, закупленной за счет государственного бюджета.
Глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, народный депутат от Слуги народа Михаил Радуцкий заявил, что вакцинация от коронавируса в Украине начнется с 15 февраля.
"Министр Степанов лично гарантировал и на встрече с фракцией Слуга народа, и на совещании у президента Украины, в Министерстве здравоохранения, что со второй недели, где-то с 15 февраля, начнется вакцинация первыми дозами вакцины, которые поступят в Украину по системе COVAX. Это будет вакцина Pfizer", — сказал Радуцкий в эфире телеканала Интер.
Он отметил, что Украина получит 117 тыс. доз вакцин Pfizer, а в конце февраля поступит партия вакцин AstraZeneca.
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Кроме того, в марте-апреле будет поставка вакцины от коронавируса, закупленной за счет государственного бюджета.
При этом Радуцкий подчеркнул, что первыми будет вакцинирован медицинский персонал мобильных бригад по вакцинации, а также инфекционных отделений для больных с осложнениями COVID-19.
Вакцинация от коронавируса в Украине – о чем ранее сообщал Главред:
- 29 января Верховная Рада дала старт вакцинации от COVID-19 в Украине.
- Согласно утвержденной дорожной карте вакцинации от коронавируса, на первом этапе прививки сделают медикам, военнослужащим операции Объединенных сил и жителям домов престарелых.
- Вакцин от коронавируса хватит всем желающим в течение этого года. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.