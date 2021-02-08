В Раде назвали дату начала вакцинации украинцев препаратом Pfizer

Когда в Украине начнется вакцинация от коронавируса / Reuters

Глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, народный депутат от Слуги народа Михаил Радуцкий заявил, что вакцинация от коронавируса в Украине начнется с 15 февраля.

"Министр Степанов лично гарантировал и на встрече с фракцией Слуга народа, и на совещании у президента Украины, в Министерстве здравоохранения, что со второй недели, где-то с 15 февраля, начнется вакцинация первыми дозами вакцины, которые поступят в Украину по системе COVAX. Это будет вакцина Pfizer", — сказал Радуцкий в эфире телеканала Интер.

Он отметил, что Украина получит 117 тыс. доз вакцин Pfizer, а в конце февраля поступит партия вакцин AstraZeneca.

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Кроме того, в марте-апреле будет поставка вакцины от коронавируса, закупленной за счет государственного бюджета.

При этом Радуцкий подчеркнул, что первыми будет вакцинирован медицинский персонал мобильных бригад по вакцинации, а также инфекционных отделений для больных с осложнениями COVID-19.

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