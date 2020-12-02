В Раде назвали новое условие введение локдауна в Украине

Радуцкий объяснил, от чего будет зависеть введение локдауна.
Глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что локдаун в Украине введут, когда количество коек в медучреждениях, занятых больными COVID-19, приблизится к 50 тысячам.
Радуцкий признал, что жесткий карантин, скорее всего, не обойдет стороной Украину.
При этом народный депутат отмечает, что сейчас нет точных дат введения локдауна. Они будут зависеть от нагрузки на систему здравоохранения, в частности от заполняемости коек в больницах.
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Сейчас есть 52 тысячи мест для больных COVID-19. За последние 8-9 дней занятыми оказались 28-29 тысяч коек.
"Если в такой норме будет, то в локдауне нет смысла. Если будем приближаться к 50 тысячам занятых коек, надо будет вводить жесткий карантин, потому что некуда будет класть людей", – уточнил Радуцкий Telegram-каналу PavlovskyNEWS.
Коронавирус в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- За минувшие сутки в Украине коронавирус подтвердили у более чем 13 тысяч человек.
- В СНБО заявили, что в Украине планируют закончить массовую вакцинацию населения против китайского коронавируса COVID-19 до конца 2021 года.
- 25 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что правительство рассматривает варианты ужесточения противоэпидемиологических мероприятий. Среди них - карантин на Новый год и Рождество.
- Как сообщают источники в Слуге народа, Кабинет министров уже согласовал дату введения жесткого карантина.
- Жесткие ограничения начнут действовать с 24 декабря и продлятся до 15 января.