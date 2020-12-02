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В Раде назвали новое условие введение локдауна в Украине

2 декабря 2020, 22:22

Радуцкий объяснил, от чего будет зависеть введение локдауна.

Радуцкий назвал условие введение локдауна в Украине / УНИАН

Глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий​ заявил, что локдаун в Украине введут, когда количество коек в медучреждениях, занятых больными COVID-19, приблизится к 50 тысячам.

Радуцкий признал, что жесткий карантин, скорее всего, не обойдет стороной Украину.

При этом народный депутат отмечает, что сейчас нет точных дат введения локдауна. Они будут зависеть от нагрузки на систему здравоохранения, в частности от заполняемости коек в больницах.

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Сейчас есть 52 тысячи мест для больных COVID-19. За последние 8-9 дней занятыми оказались 28-29 тысяч коек.

"Если в такой норме будет, то в локдауне нет смысла. Если будем приближаться к 50 тысячам занятых коек, надо будет вводить жесткий карантин, потому что некуда будет класть людей", – уточнил Радуцкий Telegram-каналу PavlovskyNEWS.

Коронавирус в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

Михаил Радуцкий карантин в Украине локдаун
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