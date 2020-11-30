В Раде назвали новую цифру числа инфицированных для введения локдауна

Вскоре в Украине могут объявить локдаун / Reuters

Глава парламентского Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, нардеп от Слуги народа Михаил Радуцкий прокомментировал ситуацию вокруг вероятности введения локдауна из-за эпидемии коронавируса.

В Украине есть расчетная цифра в 30 тысяч инфицированных в сутки, после которой есть вероятность введения локдауна, подчеркнул он в эфире 1+1.

В то же время он не исключил, что локдаун в Украине могут объявить и на более ранней стадии.

"На сегодняшний день красным флажком для размышлений о введении локдауна - цифра 30 тысяч. Это то количество, которое для системы является критической. Но нельзя ждать 30 тысяч. Более-менее серьезный разговор об остановке страны может идти, когда пересечется отметка в 25-26 тысяч больных в сутки", — говорит Радуцкий.

Он также напомнил о том, что Кабмин в соответствии с решением Рады имеет семь дней для того, чтобы предупредить о карантине и подготовиться к введению локдауна.

Сейчас Минздрав изучает, принес ли карантин выходного дня желаемые результаты. В частности, есть ли замедление распространения заболевания и количества инфицированных, добавил Радуцкий.

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Ранее Радуцкий заявил о том, что инкубационный период у COVID-19 от 14 до 21 дня, поєтому жесткий локдаун надо будет вводить минимум на три недели. Он отметил, что система здравоохранения Украины пока может выдержать до 30 тысяч новых больных.

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