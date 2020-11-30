В Раде назвали новую цифру числа инфицированных для введения локдауна

В Украине есть расчетная цифра в 30 тысяч инфицированных в сутки, напомнил Михаил Радуцкий.
Глава парламентского Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, нардеп от Слуги народа Михаил Радуцкий прокомментировал ситуацию вокруг вероятности введения локдауна из-за эпидемии коронавируса.
В Украине есть расчетная цифра в 30 тысяч инфицированных в сутки, после которой есть вероятность введения локдауна, подчеркнул он в эфире 1+1.
В то же время он не исключил, что локдаун в Украине могут объявить и на более ранней стадии.
"На сегодняшний день красным флажком для размышлений о введении локдауна - цифра 30 тысяч. Это то количество, которое для системы является критической. Но нельзя ждать 30 тысяч. Более-менее серьезный разговор об остановке страны может идти, когда пересечется отметка в 25-26 тысяч больных в сутки", — говорит Радуцкий.
Он также напомнил о том, что Кабмин в соответствии с решением Рады имеет семь дней для того, чтобы предупредить о карантине и подготовиться к введению локдауна.
Сейчас Минздрав изучает, принес ли карантин выходного дня желаемые результаты. В частности, есть ли замедление распространения заболевания и количества инфицированных, добавил Радуцкий.
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Ранее Радуцкий заявил о том, что инкубационный период у COVID-19 от 14 до 21 дня, поєтому жесткий локдаун надо будет вводить минимум на три недели. Он отметил, что система здравоохранения Украины пока может выдержать до 30 тысяч новых больных.
Локдаун в Украине: что известно о подготовке
- 11 ноября Кабинет министров принял решение об отказе от адаптивного карантина и введении карантина выходного дня.
- В частности, в выходные дни дополнительно к ограничениям, предусмотренным в будни, будет запрещена деятельность заведений питания, торговых центров, культурных заведений, спортзалов, фитнес-центров, учреждений размещения, в том числе гостиниц (кроме тех, которые выполняют социальные функции); с 10 до 12 часов - приоритетные часы для обслуживания пенсионеров.
- Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко предлагает запланировать двухнедельный локдаун, привязанный к новогодним праздникам, и отказаться на Рождество и Новый год от массовых мероприятий.
- 25 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров готовится к возможному введению жесткого карантина во время зимних праздников.
- В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков выступил за введение в Украине полного локдауна на 3-4 недели как можно скорее.