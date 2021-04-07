В Раде назвали условие появления блокпостов в Украине из-за COVID-19

Транспортное сообщение между регионами Украины может быть ограничено в случае катастрофической ситуации с заболеваемостью COVID-19, - Радуцкий / Фото galka.if.ua

В Украине вряд ли будет введен комендантский час, однако государство намерено усилить режим патрулирования Нацполицией и Нацгвардией в городах, селах и общественном транспорте с целью контроля над соблюдением карантина. Блокпосты между областями могут появиться в том случае, если произойдет катастрофическая ситуация. Под критической ситуацией следует понимать диагностику 35-40 тысяч заражений коронавирусом в сутки при нынешней динамике госпитализаций, сказал глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий.

В интервью РБК-Украина нардеп заявил, что существует невысокая вероятность запуска комендантского часа в стране. Однако патрулирование территорий должно быть усилено с целью мониторинга соблюдения профилактических мероприятий. Это касается и работы общественного транспорта.

"Я хочу себе представить голосование в Верховной раде за комендантский час – президента Зеленского обвинят во всех смертных грехах. Поэтому я надеюсь, что комендантский час вряд ли будет введен, хотя может быть разная ситуация. Но то, что мы должны усилить патрули Национальной полиции и Национальной гвардии в городах, в селах, на транспорте - это однозначно", - рассказал парламентарий.

По его словам, блокпосты в украинских регионах и ограничения транспортного сообщения между областями может произойти в том случае, если будет установлена критическая ситуация.Читайте такжеВ НАН назвали сроки, когда закончится пик третьей волны коронавируса

"Если будет какая-то катастрофическая ситуация. На самом деле, все это регулируется законами Украины. Есть закон о защите населения от биологической угрозы. Там все прописано", - уточнил Радуцкий.

При этом он добавил, что под катастрофической ситуацией в Украине понимается диагностирование 35-40 тысяч случаев COVID-19 в сутки. Нынешняя волна коронавирусной инфекции характеризуется очень высоким уровнем госпитализаций.

"Если в начале эпидемии для нас была катастрофа 5 тысяч заболевших в сутки, осенью была катастрофа 25 тысяч, то на сегодня, по словам министра здравоохранения, 35-40 тысяч в сутки при нынешнем проценте госпитализаций. В отличие от первых двух волн, сейчас процент госпитализаций очень высокий", - подчеркнул Михаил Радуцкий.

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