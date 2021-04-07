В Раде назвали условие появления блокпостов в Украине из-за COVID-19

Государство должно усилить контроль над соблюдением карантина, в том числе и в общественном транспорте, считает Михаил Радуцкий.
В Украине вряд ли будет введен комендантский час, однако государство намерено усилить режим патрулирования Нацполицией и Нацгвардией в городах, селах и общественном транспорте с целью контроля над соблюдением карантина. Блокпосты между областями могут появиться в том случае, если произойдет катастрофическая ситуация. Под критической ситуацией следует понимать диагностику 35-40 тысяч заражений коронавирусом в сутки при нынешней динамике госпитализаций, сказал глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий.
В интервью РБК-Украина нардеп заявил, что существует невысокая вероятность запуска комендантского часа в стране. Однако патрулирование территорий должно быть усилено с целью мониторинга соблюдения профилактических мероприятий. Это касается и работы общественного транспорта.
"Я хочу себе представить голосование в Верховной раде за комендантский час – президента Зеленского обвинят во всех смертных грехах. Поэтому я надеюсь, что комендантский час вряд ли будет введен, хотя может быть разная ситуация. Но то, что мы должны усилить патрули Национальной полиции и Национальной гвардии в городах, в селах, на транспорте - это однозначно", - рассказал парламентарий.
По его словам, блокпосты в украинских регионах и ограничения транспортного сообщения между областями может произойти в том случае, если будет установлена критическая ситуация.Читайте такжеВ НАН назвали сроки, когда закончится пик третьей волны коронавируса
"Если будет какая-то катастрофическая ситуация. На самом деле, все это регулируется законами Украины. Есть закон о защите населения от биологической угрозы. Там все прописано", - уточнил Радуцкий.
При этом он добавил, что под катастрофической ситуацией в Украине понимается диагностирование 35-40 тысяч случаев COVID-19 в сутки. Нынешняя волна коронавирусной инфекции характеризуется очень высоким уровнем госпитализаций.
"Если в начале эпидемии для нас была катастрофа 5 тысяч заболевших в сутки, осенью была катастрофа 25 тысяч, то на сегодня, по словам министра здравоохранения, 35-40 тысяч в сутки при нынешнем проценте госпитализаций. В отличие от первых двух волн, сейчас процент госпитализаций очень высокий", - подчеркнул Михаил Радуцкий.
Коронавирус в Украине
- Согласно данным на утро вторника, 6 апреля, в Украине за последние 24 часа установлено 13 276 новых случаев заражения COVID-19. Больше всего коронавирусных прецедентов зафиксировано в Одесской (1436), городе Киеве (1432), Львовской (1105), Киевской (889) и Харьковской (878) областях. За минувшие сутки от коронавируса погибло 430 человек.
- Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в течение двух недель ожидается рост заболеваемости COVID-19 в Украине. Согласно предположениям, ситуация улучшится с 15 апреля, но до этой даты не исключено, что в Украине могут фиксировать до 25 тысяч прецедентов заражения коронавирусом в сутки.