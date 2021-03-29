В Раде назвали возможную причину нового всплеска COVID-19

Если в Украине ослабить карантин, возможен новый всплеск коронавируса, предупредили в парламенте / Reuters

Народный депутат, глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий считает, что не стоит спешить ослаблять карантин в Украине, введенный для борьбы с распространением коронавируса COVID-19, поскольку в нашей стране еще не настал пик заболеваемости.

Если не вовремя снять часть карантинных ограничений, – можно спровоцировать новый всплеск заболеваемости, поделился народный избранник на своей странице в Facebook.

Радуцкий добавил, что это особенно касается западных регионов, поскольку в них традиционно активный трафик с соседними государствами.

Политик также выразил мнение, что общенациональный локдаун в Украине пока не нужен.

"...эпидситуацию нужно и дальше регулировать методами адаптивного карантина. Устанавливать действительно эффективные ограничения, которые реально выполняются и не несут угрозы остановки экономики...", – добавил нардеп.