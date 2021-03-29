В Раде назвали возможную причину нового всплеска COVID-19

В Украине не нужен новый локдаун 2021, и кое-какие шаги не стоит спешить делать, полагает нардеп.
Народный депутат, глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий считает, что не стоит спешить ослаблять карантин в Украине, введенный для борьбы с распространением коронавируса COVID-19, поскольку в нашей стране еще не настал пик заболеваемости.
Если не вовремя снять часть карантинных ограничений, – можно спровоцировать новый всплеск заболеваемости, поделился народный избранник на своей странице в Facebook.
Радуцкий добавил, что это особенно касается западных регионов, поскольку в них традиционно активный трафик с соседними государствами.
Политик также выразил мнение, что общенациональный локдаун в Украине пока не нужен.
"...эпидситуацию нужно и дальше регулировать методами адаптивного карантина. Устанавливать действительно эффективные ограничения, которые реально выполняются и не несут угрозы остановки экономики...", – добавил нардеп.
- Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов 23 марта заявил, что в Украине началась третья волна коронавируса, на территории всей страны обнаружен британский штамм, который более агрессивный.
- Ранее в нашей стране было несколько волн COVID-19. Из-за роста количества больных в январе действовал локдаун.
- Карантин ввели с 12 марта 2020 года. Сначала он был общенациональным, а потом стал адаптивным – государство поделили на зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны.
- В зеленой зоне самые слабые карантинные ограничения, а в красной – самые строгие.
- По состоянию на 29 марта в красной зоне находятся Киев и десять областей – Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Черновицкая, Николаевская, Одесская, Сумская, Черниговская, Киевская и Житомирская.
- Власти Ивано-Франковщины решили ослабить карантин.
- Зеленых зон в Украине нет, а "желтая" – только Херсонщина.