В Раде оценили шансы вакцины Спутник V на регистрацию в Украине

Радуцкий довольно едко высказался насчет регистрации российской вакцины Спутник V в Украине.
Шансы вакцины Спутник V на регистрацию в Украине в Верховной Раде оценили как крайне низкие.
Вопрос появления российской вакцины в Украине традиционно прокомментировал глава комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий, который ранее уже заявил, что российской вакцины вообще не существует.
"Мы не можем по закону регистрировать вакцину, которая не имеет квалификации ВОЗ и стран с жесткой регуляторной политикой: США, стран ЕС, Швейцарии, Японии", – заявил в комментарии РБК-Украина Радуцкий.
Напомним, харьковская компания Биолек подала на регистрацию в Украине российскую вакцину Спутник V. Это позволит производить российский препарат на территории Украины и впоследствии вакцинировать ею украинских граждан.
Российская вакцина от коронавируса в Украине: новости
- О том, что Россия вознамерилась производить вакцину от коронавируса в Харькове, стало известно в начале декабря 2020. На тот момент в Украине эту информацию опровергали.
- Чуть позже в Харькове назвали условие для производства российской вакцины от коронавируса. В Биолеке уточнили, что ведут производственную деятельность исключительно в соответствии с действующим законодательством Украины и производство любого лекарственного средства возможно лишь при условии его государственной̆ регистрации.
- Глава МОЗ Максим Степанов заявил, что Украина не будет покупать российский препарат, который в РФ называют вакциной от COVID-19, поскольку он не прошел необходимой стадии клинических испытаний.
- Эффективность российской вакцины Спутник V от коронавируса в ходе первого промежуточного анализа данных третьей фазы исследований составила 92%.
Автор: Диана Беловодская