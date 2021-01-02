В Раде оценили шансы вакцины Спутник V на регистрацию в Украине

Спутник V в Украине зарегистрируют вряд ли - Радуцкий / Reuters

Шансы вакцины Спутник V на регистрацию в Украине в Верховной Раде оценили как крайне низкие.

Вопрос появления российской вакцины в Украине традиционно прокомментировал глава комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий, который ранее уже заявил, что российской вакцины вообще не существует.

"Мы не можем по закону регистрировать вакцину, которая не имеет квалификации ВОЗ и стран с жесткой регуляторной политикой: США, стран ЕС, Швейцарии, Японии", – заявил в комментарии РБК-Украина Радуцкий.

Напомним, харьковская компания Биолек подала на регистрацию в Украине российскую вакцину Спутник V. Это позволит производить российский препарат на территории Украины и впоследствии вакцинировать ею украинских граждан.

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