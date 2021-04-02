В Раде призвали ввести тотальный локдаун и назвали причину

Михаил Радуцкий / УНИАН

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, народный депутат от Слуги народа Михаил Радуцкий заявляет, что адаптивными противоэпидемиологическими мерами нашествие штаммов коронавируса в Украине не сдержать.

В своем Facebook он отметил, что другие страны уже ввели беспрецедентные общенациональные карантин.

"К сожалению, адаптивными противоэпидемиологическими мерами, которыми мы пользовались последние полгода, нашествие штаммов коронавируса не сдержать. Считаю, что и в Украине пришло время для более радикальных шагов для борьбы с вирусом", - подчеркнул депутат.

По его словам, Украину ожидают еще более сложные испытания из-за выявленной на ее территории "южноафриканской" мутации коронавирусной болезни.

Депутат напомнил, что несколько недель назад Украина отправила образцы биологических материалов в лондонскую лабораторию. Вчера получили ответ. Во всех регионах нашей страны зафиксирован "британский" штамм и в двух - впервые выявлен "южноафриканский".

По его словам, "южноафриканский" штамм считается еще более агрессивным, чем "британский". Эта мутация СOVID-19 была выявлена в конце прошлого года в Южно-Африканской Республике. По данным ВОЗ, штамм циркулирует в 51 стране, в частности в США, Канаде, Австралии, Китае, Израиле, Германии, Латвии, Чехии.

По предварительным данным, штамм из ЮАР еще на 50% агрессивнее, чем другие известные мутации коронавируса. Уровень летальности на 50% выше.

"Южноафриканский" штамм чаще поражает молодых людей и инфицирует повторно тех, кто уже переболел", - написал Радуцкий.

Как отметил депутат, исследования в ЮАР свидетельствуют, что мутация вируса снижает эффективность вакцин от "ковида" на 30%. Однако производители вакцин имеют другие данные. Pfizer/BioNTech в этом случае демонстрирует эффективность 91% (на другие штаммы вируса - 95%). По вакцине AstraZeneca исследования еще не завершены. Производитель Sinovac Biotech заявил об эффективности вакцины против этого штамма, впрочем, точных цифр не называет.

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Ранее заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко прокомментировал возможность введения по всей Украине жестких карантинных ограничений из-за эпидемии коронавируса. Он подчеркнул, что в Украине пока не будут вводить тотальный локдаун из-за коронавируса, чтобы не останавливать всю страну.

Локдаун в Киеве:

Виталий Кличко 31 марта выступил с заявлением, что из-за критической ситуации с коронавирусом в Киеве с 5 апреля ужесточают карантин. Садики и школы закрывают, транспорт будет работать только по спецпропускам. Ограничения будут действовать минимум до 16 апреля.

С 26 марта в Киеве наземный общественный транспорт может перевозить больше пассажиров. Как сообщили перевозчики, теперь разрешено перевозить не только сидячих, но и определенное количество стоячих пассажиров.

Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС 20 марта определила Киев в красную зону карантинных ограничений. Правила действуют для столицы уже со вторника, 23 марта.

Коронавирус в Украине: