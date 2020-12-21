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В Раде раскрыли планы по вакцинации украинцев от коронавиурса

21 декабря 2020, 11:59
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Михаил Радуцкий оценил шансы Украины закупать вакцину от коронавируса вне квот.

вакцинация
В Раде рассказали о планах вакцинации украинцев / Reuters

Нардеп от Слуги народа, глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий заявил, что согласно рекомендации ВОЗ, для положительного результата в борьбе с эпидемией COVID-19 нужно вакцинировать в следующем году 50% населения Украины.

Как подчеркнул он в эфире канала Украина 24, это составляет примерно 20 млн граждан Украины.

"В мире есть подтвержденная вакцина BioNTech и Pfizer, ждем, что сейчас должна выйти вакцина Johnson&Johnson и китайская вакцина. Наши послы в пятницу получили поручение президента включиться в эту борьбу за очередь за вакциной", - отметил Радуцкий.

"По рекомендации ВОЗ, положительного результата мы должны достичь, если будет провакцинировано около 50% населения в следующем году - это примерно 20 млн", - добавил он.

То есть, по словам председателя комитета, Украине понадобится, кроме вакцин для 4 млн украинцев, которые будут предоставлены в рамках COVAX, вакцины для 16 млн граждан.

"Насколько я знаю по тем переговорам, которые ведет правительство сегодня, то сейчас владельцы вакцин ведут переговоры с теми странами, которые имеют большие мощности для производства вакцин - это Мексика, Бразилия, Индия. Как только вакцины будет появляться больше - тем больше шансов у Украины закупать эту вакцину вне квот", - добавил Радуцкий.

Напомним, по сообщению Bloomberg Украина, согласно подписанным контрактам, имеет возможность получить вакцин от коронавируса для иммунизации 2,1 млн человек, что составляет лишь 5% от всего населения.

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В то же время по данным The Economist Украина входит в группу стран, которые получат вакцину последними – в промежутке с апреля 2022 года до конца 2023 года.

Вакцина от коронавируса для Украины:

  • 15 декабря министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что рассчитывает на то, что первые дозы вакцины от коронавируса поступят в Украину уже в феврале 2021 года.
  • Ранее Степанов сообщал, что первые 8 млн доз вакцины могут доставить в Украину не ранее конца первого квартала 2021 года. Этих доз хватит на вакцинацию 4 млн людей, потому что одному человеку надо вводить две дозы.
  • Первоначально будут вакцинировать медиков, людей преклонного возраста и тяжелобольных.
  • В Евросоюзе 21 декабря могут одобрить использование вакцины BioNTech и Pfizer.
  • 12 декабря Украина получила официальное одобрение запроса на получение вакцины от COVID-19.
  • Председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО, академик НАНУ Сергей Комиссаренко считает, что массовая вакцинация украинцев от коронавируса может начаться не раньше середины 2021 года.
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