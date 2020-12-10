В Раде рассказали, когда начнется массовая COVID-вакцинация в Украине

Радуцкий рассказал, как Украине удалось избежать сценария жесткого локдауну.
Массовая вакцинация от коронавируса в Украине начнется в апреле 2021 года.
Как сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья Михаил Радуцкий, благодаря локдауну в январе удастся значительно уменьшить общее количество активных больных и дать отдохнуть нашим врачам.
"Я очень надеюсь, что благодаря "каникулам" в январе нам удастся значительно уменьшить общее количество активных больных и дать отдохнуть нашим врачам. В таком случае с большой вероятностью необходимости в очередном локдауне уже не будет. Запаса прочности медицинской системы хватит до апреля, когда начнется массовая вакцинация", - написал Радуцкий.
Он отметил, что Украине удалось избежать сценария жесткого локдауну, а перечень ограничений, введенных правительством с 8 до 24 января, менее строгий, чем в марте-апреле.
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По его словам, ввести "мягкий" вариант локдауну и дать возможность бизнесу поработать перед праздниками в пиковый сезон удалось благодаря двум факторам.
"Во-первых, вовремя успела "нарастить мускулы" наша сфера здравоохранения. Загруженность больниц в среднем снижена до уровня в 50%. Значительно увеличено количество коек с приподнятым кислородом, коек интенсивной терапии. И даже при негативном сценарии - стремительном увеличении количества новых больных и госпитализированных до конца декабря-начале января - наша медицина должна справиться. второй фактор - определенный положительный эффект от карантина выходного дня: вторую неделю суточная количество инфицированных находится на стабильном уровне, в результате мы сегодня имеем не 20 тысяч новых инфицированных , а только 13 тысяч", - отметил Радуцкий в Facebook.
Вакцина от коронавируса - о чем ранее сообщал Главред:
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