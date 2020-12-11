Вакцинация от COVID-19 в Украине: кто первым получит препарат

Чтобы прервать цепь заболевания в Украине, необходимо вакцинировать 18-19 млн человек / Reuters

Четыре миллиона украинцев получат возможность провакцинироваться от коронавируса бесплатно в рамках глобальной инициативы COVAX.

Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий в эфире программы Право на власть.

Также он назвал категории людей, которых первыми будут вакцинировать от COVID-19 в Украине.

"Первая волна - это врачи, военные, это полиция. Врачи обязательно. В первую очередь это медработники, это военные, это полиция, это Национальная гвардия и пожилые люди из группы риска", - сказал Радуцкий.

При этом, по его словам, чтобы прервать цепь заболевания коронавирусом в Украине, необходимо вакцинировать 18-19 млн человек.

"Из-за тех четырех миллионов доз вопрос локдауна не снимается. К сожалению. Как минимум нам надо провакцинировать 18-19 миллионов. Тогда мы сможем говорить о прерывании цепи. Потому что стойкого иммунитета нет ... Мы где-то до середины лета будем иметь достаточное количество провакцинированных людей", - сказал Радуцкий.

Читайте такжеБритания начала вакцинацию от COVID-19: кому сделали первую прививку

Вакцина от коронавируса – о чем сообщалось ранее: