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Вакцинация от COVID-19 в Украине: кто первым получит препарат

11 декабря 2020, 06:00
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Все вакцины, которые закупит государство, будут бесплатными.

Вакцина
Чтобы прервать цепь заболевания в Украине, необходимо вакцинировать 18-19 млн человек / Reuters

Четыре миллиона украинцев получат возможность провакцинироваться от коронавируса бесплатно в рамках глобальной инициативы COVAX.

Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий в эфире программы Право на власть.

Также он назвал категории людей, которых первыми будут вакцинировать от COVID-19 в Украине.

"Первая волна - это врачи, военные, это полиция. Врачи обязательно. В первую очередь это медработники, это военные, это полиция, это Национальная гвардия и пожилые люди из группы риска", - сказал Радуцкий.

При этом, по его словам, чтобы прервать цепь заболевания коронавирусом в Украине, необходимо вакцинировать 18-19 млн человек.

"Из-за тех четырех миллионов доз вопрос локдауна не снимается. К сожалению. Как минимум нам надо провакцинировать 18-19 миллионов. Тогда мы сможем говорить о прерывании цепи. Потому что стойкого иммунитета нет ... Мы где-то до середины лета будем иметь достаточное количество провакцинированных людей", - сказал Радуцкий.

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Вакцина от коронавируса – о чем сообщалось ранее:

  • Главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко рассказал о перспективах получения Украиной вакцины от коронавируса. По его словам, Украина получит около 8,5 млн доз вакцины от коронавируса.
  • Врач объяснил, почему украинцам не светит вакцина от COVID-19. Вакцина от коронавируса требует соблюдения особых условий во время транспортировки и хранения, сообщил инфекционист.
  • Руководитель Минздрава заявил, что, по предварительным оценкам, закупка 40 млн тестов на коронавирус COVID-19 обойдется бюджету Украины минимум в 120 млрд гривен.

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