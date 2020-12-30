В Раде рассказали о стоимости вакцины от COVID-19 и назвали число бесплатных прививок

Украине гарантировали восемь миллионов доз вакцины, напомнила Леся Забуранная.
Народный депутат от Слуги народа Леся Забуранная рассказала о планах иммунизации населения Украины вакциной от коронавируса.
Как подчеркнула она в интервью УНИАН, на эти цели в бюджете заложены 2,6 миллиарда гривен.
Нардеп говорит, что Украине гарантировали восемь миллионов доз вакцины от коронавируса (по две дозы на одного человека) и это позволит охватить до десяти миллионов людей.
"Законтрактовано 2,6 миллиарда гривень на закупку вакцины. Будет передано бесплатно 8 миллионов доз. Давайте посмотрим правде в глаза. Средняя стоимость вакцины составит около полутора тысяч гривень. Если посчитать: 2,6 миллиарда плюс восемь миллионов доз (по две дозы на одного человека) позволит охватить до десяти миллионов людей", - отметила она.
Нардеп также не исключила, что часть украинцев смогут себе позволить купить вакцину по рыночной цене.
"Я думаю, что в этом контексте при стоимости вакцины в 1400 гривень мы должны обеспечить тех людей, которые в этом действительно нуждаются – это рисковые категории людей и люди с низким уровнем дохода. А люди, которые работают и получают приличную заработную плату, думаю, что в состоянии самостоятельно купить вакцину", - добавила Забуранная.
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Вакцина от коронавируса для Украины:
- 15 декабря министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что рассчитывает на то, что первые дозы вакцины от коронавируса поступят в Украину уже в феврале 2021 года.
- Ранее Степанов сообщал, что первые 8 млн доз вакцины могут доставить в Украину не ранее конца первого квартала 2021 года. Этих доз хватит на вакцинацию 4 млн людей, потому что одному человеку надо вводить две дозы.
- Первоначально будут вакцинировать медиков, людей преклонного возраста и тяжелобольных.
- В Евросоюзе 21 декабря могут одобрить использование вакцины BioNTech и Pfizer.
- 12 декабря Украина получила официальное одобрение запроса на получение вакцины от COVID-19.
- Председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО, академик НАНУ Сергей Комиссаренко считает, что массовая вакцинация украинцев от коронавируса может начаться не раньше середины 2021 года.