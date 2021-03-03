В Раде заявили о новой волне COVID-19 и объяснили, как побороть вирус

В Украине ухудшается ситуация с заболеваемостью коронавирусом / УНИАН

Сегодня эпидемиологическая ситуация указывает на начало очередной волны COVID-19 в Украине. Это может быть связано с пренебрежением карантинными мерами и мутацией вируса. Победу над вирусом обеспечит вакцинация – государство должно привить не меньше 60% населения, заявил в эфире телеканала Украина 24 глава комитета Рады по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий.

По его словам, одной из причин ухудшения ситуации с распространением коронавирусной инфекцией является расслабленность людей в отношении эпидемии. Из-за пренебрежения противоэпидемиологическими мерами произошел рост заболеваемости.

"На сегодняшний день все растет, заболеваемость растет. Я думаю, что мы выходим на очередную волну по COVID. Во-первых, мы немножко расслабились. Те две-три недели после зимнего карантина, когда мы имели ослабление, люди расслабились. Начали пренебрегать карантинными мерами и начался рост", - считает нардеп.

При этом он также считает, что другой причиной ухудшения ситуации может быть мутация вируса. В частности, в Ивано-Франковской области стало болеть больше молодежи, также появились новые симптомы заболевания.

"Вирус мутирует. По Ивано-Франковской области мы видим, что стали болеть больше молодых людей, детей. Появились новые симптомы - диарея, тошнота", - добавил парламентарий.Читайте такжеУченые определили, кого чаще всего госпитализируют с коронавирусом

Как полагает Михаил Радуцкий, победить коронавирус удастся в том случае, если в Украине появится коллективный иммунитет. Для этого более половины населения должны получить прививку от COVID-19.

"Вакцинация - это самый действенный способ появления коллективного иммунитета. Но у нас должно быть привиты не менее 60% всего населения", - подчеркнул депутат.

Вакцинация от коронавируса в Украине