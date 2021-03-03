В Раде заявили о новой волне COVID-19 и объяснили, как побороть вирус

В Украине должен сформироваться коллективный иммунитет к коронавирусу, считает Михаил Радуцкий.
Сегодня эпидемиологическая ситуация указывает на начало очередной волны COVID-19 в Украине. Это может быть связано с пренебрежением карантинными мерами и мутацией вируса. Победу над вирусом обеспечит вакцинация – государство должно привить не меньше 60% населения, заявил в эфире телеканала Украина 24 глава комитета Рады по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий.
По его словам, одной из причин ухудшения ситуации с распространением коронавирусной инфекцией является расслабленность людей в отношении эпидемии. Из-за пренебрежения противоэпидемиологическими мерами произошел рост заболеваемости.
"На сегодняшний день все растет, заболеваемость растет. Я думаю, что мы выходим на очередную волну по COVID. Во-первых, мы немножко расслабились. Те две-три недели после зимнего карантина, когда мы имели ослабление, люди расслабились. Начали пренебрегать карантинными мерами и начался рост", - считает нардеп.
При этом он также считает, что другой причиной ухудшения ситуации может быть мутация вируса. В частности, в Ивано-Франковской области стало болеть больше молодежи, также появились новые симптомы заболевания.
"Вирус мутирует. По Ивано-Франковской области мы видим, что стали болеть больше молодых людей, детей. Появились новые симптомы - диарея, тошнота", - добавил парламентарий.Читайте такжеУченые определили, кого чаще всего госпитализируют с коронавирусом
Как полагает Михаил Радуцкий, победить коронавирус удастся в том случае, если в Украине появится коллективный иммунитет. Для этого более половины населения должны получить прививку от COVID-19.
"Вакцинация - это самый действенный способ появления коллективного иммунитета. Но у нас должно быть привиты не менее 60% всего населения", - подчеркнул депутат.
Вакцинация от коронавируса в Украине
- В Украину 23 февраля привезли первую партию вакцины от коронавируса – Covishield. Препарат произведен в Индии по лицензии фармкомпании AstraZeneca.
- Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. Государство в первую очередь на бесплатной основе делает прививки медицинским работникам, которые работают с коронавирусными пациентами. В конце февраля планируется начало вакцинации военнослужащих.
- Прививку от коронавируса уже сделали президент Владимир Зеленский, министр здравоохранения Максим Степанов и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.