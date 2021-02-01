В Раде заявили о проблеме с массовой вакцинацией украинцев от COVID-19

По словам Михаила Радуцкого, украинцы должны убедиться, что вакцина безопасна и дает результат.
Народный депутат от Слуги народа и председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий, назвал проблему с массовой вакцинацией от коронавируса в Украине.
По его словам, делать прививки от COVID-19 не хотят даже некоторые медики.
"На сегодняшний день происходит очень большая антивакцинальная кампания. Я надеюсь, что когда пройдет первая-вторая волна вакцинации, люди увидят, что вакцина безопасна, дает результат. Мы постоянно ведем переговоры, и не остановимся в сентябре. Уже к сентябрю, надеется Минздрав, мы пройдем 4 этапа (вакцинации - ред.). Сегодня есть другая проблема, сегодня не все люди, даже есть медицинские работники, которые не согласны вакцинироваться", - заявил Радуцкий, передает телеканал Украина 24.
Радуцкий сообщил, что Украина должна получить 15 млн доз вакцины - "это примерно 50% населения Украины, чтобы был хороший эффект от вакцинации".
Также он отметил, что первый этап массовой вакцинации украинцев от коронавируса стартует менее чем через две недели.
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"Вакцинация начнется менее чем через две недели. На сегодня мы точно понимаем, что более 100 тыс. доз Pfizer заходит в Украину. Сейчас Минздрав ведет переговоры с производителем о регистрации. Также мы ждем несколько миллионов доз AstraZeneca, плюс подписано соглашение с Sinovac на 1,9 млн доз", - сообщил нардеп.
Вакцина от коронавируса - о чем ранее сообщал Главред:
- Глава Минздрава Максим Степанов 29 декабря сделал заявление, согласно которому Украина намерена в феврале 2021 года получить около 150-200 тысяч доз вакцин от COVID-19. Государство обеспечить прививками категории граждан, которые относятся к группам риска.
- В Министерстве здравоохранения сообщили о подписании договора с китайской компанией Sinovac Biotech о поставках вакцины от коронавируса. Киев должен получить 1,9 млн доз препарата. Примечательно, что вакцина из КНР пока не прошла третий этап клинических исследований.