В Раде заявили о провале в борьбе с коронавирусом

В Раде рассказали о провале борьбы с коронавирусом / УНИАН

Секретарь комитета Рады по вопросам здоровья нации Яна Зинкевич заявила, что бюджет на 2021 год в отношении здравоохранения провальный.

По ее словам, комитету удалось немного увеличить обеспечение на следующий год по медицинской сфере, но, к сожалению, этих средств недостаточно.

"С самого начала не предполагалось никакого дополнительного фонда для COVID-19 на следующий год. Средства, которые были выделены в марте этого года, более 65 млрд грн, были фактически растрачены на нецелевые расходы, более 35 млрд были только на большое строительство так называемое", — сказала она.

Эксперт также рассказала, что ждет систему здравоохранения в дальнейшем.

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"В бюджете на финансирование и обеспечение, например, тех же пакетов для больных остается совсем мало средств. И мы можем столкнуться с тем, что может быть прекращено финансирование на эти пакеты в январе или феврале. А эпидемия в разгаре, фактически мы пережили первую волну, заболеваемость пошла на спад. Но, как и в каждой эпидемии, обычно волн как минимум три, это нужно понимать", — сказала она, передает телеканал Украина 24.

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Зинкевич считает, что работа по вакцинации тоже проведена неудовлетворительно.

"Есть надежды на вакцинацию, но работа правительства в этом направлении была провалена. Много стран, в которых более удачное руководство, уже вели переговоры о вакцинах еще на этапе их разработки. Что говорить о нас, если мы получаем вакцину в конце лета или в начале осени, и это будет большой успех? Средств, которые выделены в бюджете, едва хватит на первые категории лиц для вакцинации, это очень маленькое количество населения", — заявила Зинкевич.

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