В Раде заявили о провале в борьбе с коронавирусом

Эксперт заявила о катастрофической ситуации с финансированием медицины на 2021 год.
Секретарь комитета Рады по вопросам здоровья нации Яна Зинкевич заявила, что бюджет на 2021 год в отношении здравоохранения провальный.
По ее словам, комитету удалось немного увеличить обеспечение на следующий год по медицинской сфере, но, к сожалению, этих средств недостаточно.
"С самого начала не предполагалось никакого дополнительного фонда для COVID-19 на следующий год. Средства, которые были выделены в марте этого года, более 65 млрд грн, были фактически растрачены на нецелевые расходы, более 35 млрд были только на большое строительство так называемое", — сказала она.
Эксперт также рассказала, что ждет систему здравоохранения в дальнейшем.
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"В бюджете на финансирование и обеспечение, например, тех же пакетов для больных остается совсем мало средств. И мы можем столкнуться с тем, что может быть прекращено финансирование на эти пакеты в январе или феврале. А эпидемия в разгаре, фактически мы пережили первую волну, заболеваемость пошла на спад. Но, как и в каждой эпидемии, обычно волн как минимум три, это нужно понимать", — сказала она, передает телеканал Украина 24.
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Зинкевич считает, что работа по вакцинации тоже проведена неудовлетворительно.
"Есть надежды на вакцинацию, но работа правительства в этом направлении была провалена. Много стран, в которых более удачное руководство, уже вели переговоры о вакцинах еще на этапе их разработки. Что говорить о нас, если мы получаем вакцину в конце лета или в начале осени, и это будет большой успех? Средств, которые выделены в бюджете, едва хватит на первые категории лиц для вакцинации, это очень маленькое количество населения", — заявила Зинкевич.
Финансирование медицины - о чем ранее сообщал Главред:
- Министр финансов Сергей Марченко рассказал, почему в принятом Радой госбюджете-2021 не были учтены правки главы Минздрава Максима Степанова.
- По его словам, бюджет, по сравнению с 2019 годом, на медицину вырос на 50 млрд., а по сравнению с 2020 годом - на 36 млрд. По итогам первого квартала бюджет на медицину может быть пересмотрен, если будут источники дохода.
- 20 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что зарплаты врачей в Украине в 2021 году вырастут до 25 тысяч гривен. Также повысят зарплаты медсестер и младшего медицинского персонала.
- В Украине сложились проблемы с распределением средств на медицину. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля деньги и на подведение кислорода, и на доплату медикам выделяются в одном пакете на борьбу с COVID-19.