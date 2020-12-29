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В РФ ответили на резкое заявление Кулебы о российской вакцине

29 декабря 2020, 21:41

В Москве заявили, что Киев отказывается от бескорыстной помощи.

вакцина
В Госдуме ответили на заявление украинского министра о российской вакцине / Фото: Reuters

В России заявили, что украинская сторона поступила кощунственно, поскольку в МИД российскую вакцину, которая должна защитить людей от коронавируса, назвали гибридным оружием.

Такое заявление сделал зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, передает RT. Он добавил, что Москва предлагает помощь Киеву, не настаивая на использовании российской вакцины.

По словам депутата, препарат из России – это ближайшее решение проблемы, которое в данной ситуации может получить Украина. Политик подчеркнул, что в Евросоюзе очередь до украинских пациентов дойдет еще очень нескоро.

Читайте такжеВакцина РФ от COVID-19 для Украины: у Путина сделали неожиданное заявлениеЧепа не сомневается, что население каких-то стран не будет вакцинировано, коронавирус продолжит распространяться, поэтому препарат должен быть доступен всем странам.

Депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя заявление украинской стороны, заявил, что закупку российской вакцины уже давно оформили те государства, которые всерьез заботятся о своих гражданах.

"Те, кого не интересует здоровье граждан, ждут гуманитарную медицинскую помощь от западных хозяев", — заявил он.

  • Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал ситуацию вокруг вакцины от коронавируса. Как подчеркнул он в интервью, российская вакцина от коронавируса является гибридным оружием против Украины.

  • Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 24 ноября заявил, что Владимир Путин не прививался от коронавируса вакциной Спутник V, поскольку препарат не прошел полноценный процесс сертификации, а сама кампания по вакцинации на тот момент еще не стартовала.

  • В ВОЗ ранее подвергали критике процесс лицензирования российской вакцины от коронавируса, так как препарат был зарегистрирован еще до того, как прошла третья фаза клинических исследований. В Организации подчеркивали, что позиция РФ нарушает процедуру лицензирования вакцин, вследствие чего возникают вопросы к безопасности и эффективности применения российского препарата.

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