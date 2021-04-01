В РФ похвастались, что создали вакцину против коронавируса для животных

Клинические испытания препарата Карнивак-Ков стартовали в октябре 2020 года, в них были задействованы собаки, кошки, песцы, норки, лисы и другие животные.
В России заявили, что создали и зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса для животных. Препарат получил название Карнивак-Ков.
Как сообщил замруководителя Россельхознадзора Константин Савенков, вакцина против COVID-19 для животных разработана Федеральным центром охраны здоровья животных, передает ТАСС.
Клинические испытания стартовали в октябре 2020 года, в них были задействованы собаки, кошки, песцы, норки, лисы и другие животные.
"Итоги исследований позволяют сделать заключение о безвредности вакцины и о ее высокой иммуногенной активности, поскольку у всех испытуемых вакцинированных животных в 100% случаев были выработаны антитела к коронавирусу", - сообщил Савенков.
Иммунитет против коронавируса после введения препарата на сегодняшний день составляет не менее шести месяцев.
Замруководителя Россельхознадзора заявил, что в апреле может быть запущено массовое производство вакцины.
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Коронавирус у животных – о чем ранее писал Главред:
- Научного доказательства передачи новой коронавирусной инфекции от животных людям нет.
- Тем временем ученые провели исследование и выяснили, что мутировавший вирус SARS-CoV-2 может нанести вред не только людям, но и домашним животным.
- Предварительные результаты исследования свидетельствуют, что возможно существует связь между кошками и собаками, инфицированными британской мутацией COVID-19, и повышенным риском миокардита.
- В апреле 2020 года в китайском городе Ухань коронавирус нашли у кошек.
- Позже случай заболевания коронавирусом пятилетней домашней кошки зафиксировали в Москве.
- Позже ученые выяснили, что человек способен передать коронавирус своим домашним питомцам, в частности – кошкам и собакам. Не исключено, что именно собаки более восприимчивы к заражению COVID-19, чем кошки.
- В 2020 году фиксировались массовые выявления COVID-19 на норковых фермах. В частности, заражения мутировавшим вирусом были обнаружены в большинстве звероводческих хозяйств Дании. Власти страны приняли решение о массовом уничтожении этих животных.