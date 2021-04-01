В РФ похвастались, что создали вакцину против коронавируса для животных

В апреле может быть запущено массовое производство вакцины от COVID-19 для животных / Фото Reuters

В России заявили, что создали и зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса для животных. Препарат получил название Карнивак-Ков.

Как сообщил замруководителя Россельхознадзора Константин Савенков, вакцина против COVID-19 для животных разработана Федеральным центром охраны здоровья животных, передает ТАСС.

Клинические испытания стартовали в октябре 2020 года, в них были задействованы собаки, кошки, песцы, норки, лисы и другие животные.

"Итоги исследований позволяют сделать заключение о безвредности вакцины и о ее высокой иммуногенной активности, поскольку у всех испытуемых вакцинированных животных в 100% случаев были выработаны антитела к коронавирусу", - сообщил Савенков.

Иммунитет против коронавируса после введения препарата на сегодняшний день составляет не менее шести месяцев.

Замруководителя Россельхознадзора заявил, что в апреле может быть запущено массовое производство вакцины.

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