​В России испытают вакцину Спутник V​ на детях и беременных

В России решили провести опыты с вакциной Спутник V на беременных / Reuters

В России намерены на детях и беременных женщинах проводить испытание вакцины от COVID-19 Спутник V.

По словам директора Центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга, учреждение собирается подать разрешительный пакет документов, пишут РИА Новости.

"Мы подготовим, а потом Минздрав одобрит соответствующий разрешительный пакет документов, протокол исследований. В данный момент он находится в стадии написания. Напишем, наверное, через месяц – через полтора, подадим", – рассказал Гинцбург.

Он подчеркнул, что испытания начнутся только после того, как все документы одобрит Минздрав.

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Ранее в Центре им. Гамалеи заявляли о намерении провести тесты своей вакцины на детях и беременных после испытаний препарата на взрослых здоровых людях.

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