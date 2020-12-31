​В России испытают вакцину Спутник V​ на детях и беременных

В России вакцину против COVID-19 Спутник V зарегистрировали в августе 2020 года.
В России намерены на детях и беременных женщинах проводить испытание вакцины от COVID-19 Спутник V.
По словам директора Центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга, учреждение собирается подать разрешительный пакет документов, пишут РИА Новости.
"Мы подготовим, а потом Минздрав одобрит соответствующий разрешительный пакет документов, протокол исследований. В данный момент он находится в стадии написания. Напишем, наверное, через месяц – через полтора, подадим", – рассказал Гинцбург.
Он подчеркнул, что испытания начнутся только после того, как все документы одобрит Минздрав.
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Ранее в Центре им. Гамалеи заявляли о намерении провести тесты своей вакцины на детях и беременных после испытаний препарата на взрослых здоровых людях.
Российская вакцина от коронавируса Спутник V – о чем ранее сообщал Главред:
- 18 декабря глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что качество российской вакцины от коронавируса вызывает сомнения. Поэтому государство не собирается приобретать такой препарат.
- Эффективность российской вакцины Спутник V от коронавируса в ходе первого промежуточного анализа данных третьей фазы исследований составила 92%.
- В конце октября стало известно, что у добровольцев, которые изъявили желание испытать на себе российскую вакцину Спутник V, обнаружили коронавирусную инфекцию.