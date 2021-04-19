В России нашли два новых штамма коронавируса

Как утверждает руководитель профильного ведомства Роспотребназдор Анна Попова, hоссийские эксперты постоянно констатируют формирование новых мутаций COVID-19.
В Российской Федерации зафиксировали формирование новых штаммов коронавируса. Об этом со ссылкой на руководителя Роспотребназдора Анну Попову сообщает ТАСС.
Новые штаммы COVID-19 получили название сибирский и северо-западный. По данным Поповой, сейчас в России уже выявили 192 случая заражения британским штаммом коронавируса и 21 ‒ южноафриканским. Российские эксперты также постоянно констатируют формирование новых мутаций COVID-19.
"Но у нас есть мутации, которые мы описываем в РФ, мутации не свойственны пока ни одному описанному за рубежом штамму ‒ мы видим формирование сибирского варианта, мы видим формирование северо-западного варианта. Как только материал будет готов к публикации, мы вам его предложим", ‒ сказала Попова.
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Российская вакцина от коронавируса – о чем сообщалось ранее:
- О регистрации вакцины Спутник V 11 августа 2020 года заявил президент РФ Владимир Путин. Он также рассказал, что одна из его дочерей прошла процедуру вакцинации данным препаратом.
- Эффективность российской вакцины Спутник V от коронавируса в ходе первого промежуточного анализа данных третьей фазы исследований составила 92%. Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что можно начинать массовую вакцинацию.
- Во Всемирной организации здравоохранения раскритиковали процесс лицензирования российской вакцины. В ВОЗ акцентировали внимание на том, что вакцина не прошла полагающихся клинических исследований. Поэтому на данный момент нельзя сделать вывод о безопасности и эффективности препарата.