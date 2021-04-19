В России нашли два новых штамма коронавируса / УНИАН

В Российской Федерации зафиксировали формирование новых штаммов коронавируса. Об этом со ссылкой на руководителя Роспотребназдора Анну Попову сообщает ТАСС.

Новые штаммы COVID-19 получили название сибирский и северо-западный. По данным Поповой, сейчас в России уже выявили 192 случая заражения британским штаммом коронавируса и 21 ‒ южноафриканским. Российские эксперты также постоянно констатируют формирование новых мутаций COVID-19.

"Но у нас есть мутации, которые мы описываем в РФ, мутации не свойственны пока ни одному описанному за рубежом штамму ‒ мы видим формирование сибирского варианта, мы видим формирование северо-западного варианта. Как только материал будет готов к публикации, мы вам его предложим", ‒ сказала Попова.

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