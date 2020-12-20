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В России от Covid-19 умер известный писатель-фантаст

20 декабря 2020, 00:09
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Ушел из жизни Роман Арбитман.

Скончался писатель-фантаст Роман Арбитман / Фото: Роман Арбитман/Facebook

В России на 59-м году жизни скончался писатель-фантаст и критик Роман Арбитман.

Как сообщает Радио Sputnik, о смерти рассказал его друг, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский.

Уточняется, что писатель умер в одном из местных госпиталей, перепрофилированных на прием пациентов с коронавирусом.

"Я с Романом все время переписывался, мы давно были знакомы, очень дружили", – рассказал он.

По словам коллег, Арбитман был потрясающим знатоком творчества Стругацких.

"Для любителей фантастики, Стругацких, российской литературы – это огромная потеря", – отметил Борис Вишневский.

Читайте такжеВалентин Гафт умерОтметим, Арбитман родился 7 апреля 1962 года в Саратове. В 1984 году закончил филологический факультет Саратовского университета. Он дебютировал как автор научно-фантастических рассказов, написал более 30 книг под несколькими псевдонимами: Лев Гурский, Рустам Станиславович Кац, Аркадий Данилов и Андрей Макаров.По его книге был снят известный телесериал Досье детектива Дубровского. В 2020 году он презентовал свою последнюю книгу Министерство справедливости.

"Да, действительно, он умер от коронавируса", - сказала председатель саратовского отделения Российского союза писателей Юлия Клюева.

  • Напомним, в возрасте 83 лет умер бывший главный тренер донецкого Шахтера и олимпийской сборной СССР по футболу Владимир Сальков.

  • В Париже умер 73-летний легендарный французский футбольный тренер Жерар Улье.

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