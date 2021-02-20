В России похвастались третьей вакциной от COVID-19, но ее эффективность скрывают / Reuters

В России зарегистрировали третью вакцину от коронавируса отечественного производства — "КовиВак" разработки научного Центра имени Чумакова. Препарат основан на "убитом" вирусе. Правда, результаты эффективности этого медпрепарата пока держатся в секрете.

"КовиВак" доставляет в организм фрагменты "убитого" коронавируса нового типа, чтобы вызвать иммунную реакцию. Это считается классической схемой работы вакцин, аналогичные препараты уже разработаны и применяются в Китае и Индии, сообщает Радио Свобода.

Сообщается, что для производства этой вакцины требуются лаборатории высокого уровня биологической защиты, поэтому массового выпуска не будет. В то же время разработчики препарата не спешат обнародовать данные о его эффективности.

При этом в Центре Чумакова уже заявили, что к середине марта смогут производить до 400 тысяч доз в неделю. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщала ранее, что вакцинация "КовиВаком" ожидается с конца марта, ее цитирует "Интерфакс".

Отметим, до регистрации "КовиВака", в России были зарегистрированы вакцины "Спутник V" производства Центра имени Гамалеи, и "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор". Правда, в настоящее время масштабное производство запущено только у "Спутника".

Российская вакцина от коронавируса – о чем сообщалось ранее: