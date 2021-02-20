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В России похвастались третьей вакциной от COVID-19, но ее эффективность скрывают

20 февраля 2021, 12:43

"КовиВак" доставляет в организм фрагменты "убитого" коронавируса нового типа, чтобы вызвать иммунную реакцию.

вакцинация
В России похвастались третьей вакциной от COVID-19, но ее эффективность скрывают / Reuters

В России зарегистрировали третью вакцину от коронавируса отечественного производства — "КовиВак" разработки научного Центра имени Чумакова. Препарат основан на "убитом" вирусе. Правда, результаты эффективности этого медпрепарата пока держатся в секрете.

"КовиВак" доставляет в организм фрагменты "убитого" коронавируса нового типа, чтобы вызвать иммунную реакцию. Это считается классической схемой работы вакцин, аналогичные препараты уже разработаны и применяются в Китае и Индии, сообщает Радио Свобода.

Сообщается, что для производства этой вакцины требуются лаборатории высокого уровня биологической защиты, поэтому массового выпуска не будет. В то же время разработчики препарата не спешат обнародовать данные о его эффективности.

При этом в Центре Чумакова уже заявили, что к середине марта смогут производить до 400 тысяч доз в неделю. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщала ранее, что вакцинация "КовиВаком" ожидается с конца марта, ее цитирует "Интерфакс".

Отметим, до регистрации "КовиВака", в России были зарегистрированы вакцины "Спутник V" производства Центра имени Гамалеи, и "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор". Правда, в настоящее время масштабное производство запущено только у "Спутника".

Российская вакцина от коронавируса – о чем сообщалось ранее:

  • О регистрации вакцины "Спутник V" 11 августа 2020 года заявил президент РФ Владимир Путин. Он также рассказал, что одна из его дочерей прошла процедуру вакцинации данным препаратом.
  • Эффективность российской вакцины "Спутник V" от коронавируса в ходе первого промежуточного анализа данных третьей фазы исследований составила 92%. Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что можно начинать массовую вакцинацию.
  • Во Всемирной организации здравоохранения раскритиковали процесс лицензирования российской вакцины. В ВОЗ акцентировали внимание на том, что вакцина не прошла полагающихся клинических исследований. Поэтому на данный момент нельзя сделать вывод о безопасности и эффективности препарата.
  • Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила удивление, что Россия предлагает многим странам свою вакцину от коронавируса "Спутник V" в то время, когда в самой стране дела с вакцинацией продвигаются не слишком быстро.

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