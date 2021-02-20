В России похвастались третьей вакциной от COVID-19, но ее эффективность скрывают

"КовиВак" доставляет в организм фрагменты "убитого" коронавируса нового типа, чтобы вызвать иммунную реакцию.
В России зарегистрировали третью вакцину от коронавируса отечественного производства — "КовиВак" разработки научного Центра имени Чумакова. Препарат основан на "убитом" вирусе. Правда, результаты эффективности этого медпрепарата пока держатся в секрете.
"КовиВак" доставляет в организм фрагменты "убитого" коронавируса нового типа, чтобы вызвать иммунную реакцию. Это считается классической схемой работы вакцин, аналогичные препараты уже разработаны и применяются в Китае и Индии, сообщает Радио Свобода.
Сообщается, что для производства этой вакцины требуются лаборатории высокого уровня биологической защиты, поэтому массового выпуска не будет. В то же время разработчики препарата не спешат обнародовать данные о его эффективности.
При этом в Центре Чумакова уже заявили, что к середине марта смогут производить до 400 тысяч доз в неделю. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщала ранее, что вакцинация "КовиВаком" ожидается с конца марта, ее цитирует "Интерфакс".
Отметим, до регистрации "КовиВака", в России были зарегистрированы вакцины "Спутник V" производства Центра имени Гамалеи, и "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор". Правда, в настоящее время масштабное производство запущено только у "Спутника".
Российская вакцина от коронавируса – о чем сообщалось ранее:
- О регистрации вакцины "Спутник V" 11 августа 2020 года заявил президент РФ Владимир Путин. Он также рассказал, что одна из его дочерей прошла процедуру вакцинации данным препаратом.
- Эффективность российской вакцины "Спутник V" от коронавируса в ходе первого промежуточного анализа данных третьей фазы исследований составила 92%. Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что можно начинать массовую вакцинацию.
- Во Всемирной организации здравоохранения раскритиковали процесс лицензирования российской вакцины. В ВОЗ акцентировали внимание на том, что вакцина не прошла полагающихся клинических исследований. Поэтому на данный момент нельзя сделать вывод о безопасности и эффективности препарата.
- Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила удивление, что Россия предлагает многим странам свою вакцину от коронавируса "Спутник V" в то время, когда в самой стране дела с вакцинацией продвигаются не слишком быстро.