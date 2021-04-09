В России вакцина Спутник V унесла человеческие жизни

В России от Спутника V скончались люди / Reuters

После прививки вакциной Спутник V в России скончались четыре человека, еще у шести наблюдались серьезные побочные эффекты. Трое из умерших были женщинами в возрасте 51 года, 69 и 74 лет, сообщает со ссылкой на внутренние документы Роспотребназдзора издание EUobserver.

Смерти после прививки Спутником V были связаны с проблемами с сердцем, легкими или уровнем сахара в крови. В материале отмечается, что в одном случае речь идет о женщине, которая получила первую дозу вакцины в конце января, а уже 2 февраля была госпитализирована с жалобами на слабость и тошноту. ПЦР-тест показал у нее заражение коронавирусом.

Шесть человек, у которых выявили осложнения после прививки - более молодые люди, одному из них 25 лет.

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После введения вакцины у них возникли:

судороги,

отеки,

мышечная слабость,

головные боли,

проблемы с дыханием

высокое давление.

В Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA) сообщили изданию, что "серьезно" воспринимают произошедшее.

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