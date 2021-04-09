В России вакцина Спутник V унесла человеческие жизни

Смерти после прививки Спутником V были связаны с проблемами с сердцем, легкими или уровнем сахара в крови.
После прививки вакциной Спутник V в России скончались четыре человека, еще у шести наблюдались серьезные побочные эффекты. Трое из умерших были женщинами в возрасте 51 года, 69 и 74 лет, сообщает со ссылкой на внутренние документы Роспотребназдзора издание EUobserver.
Смерти после прививки Спутником V были связаны с проблемами с сердцем, легкими или уровнем сахара в крови. В материале отмечается, что в одном случае речь идет о женщине, которая получила первую дозу вакцины в конце января, а уже 2 февраля была госпитализирована с жалобами на слабость и тошноту. ПЦР-тест показал у нее заражение коронавирусом.
Шесть человек, у которых выявили осложнения после прививки - более молодые люди, одному из них 25 лет.
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После введения вакцины у них возникли:
- судороги,
- отеки,
- мышечная слабость,
- головные боли,
- проблемы с дыханием
- высокое давление.
В Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA) сообщили изданию, что "серьезно" воспринимают произошедшее.
Скандал в Словакии из-за российской вакцины:
- Правительственный кризис в Словакии начался после того, как выяснилось, что премьер-министр без согласования с партнерами заключил договор с Россией о поставках вакцины от коронавируса Спутник V.
- Первая партия российской вакцины от COVID-19 Спутник V поступила в страну 1 марта. Словакия стала второй страной в Евросоюзе после Венгрии, которая намеревалась начать вакцинацию препаратом до официального одобрения вакцины на уровне ЕС.
- 3 марта премьер-министр Словакии Игорь Матович, комментируя закупку российской вакцины от коронавируса Спутник V, отличился некорректной шуткой об Украине, сказав, что "пообещал" Москве отдать "Закарпатскую Украину".
- В тот же день Министерство иностранных дел Украины потребовало извинений от премьер-министра Словакии Игоря Матовича за шутку о Закарпатье.
- Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок извинился за неудачную шутку о Закарпатье, которую озвучил глава правительства страны Игорь Матович.
- 6 марта Матович заявил, что Словакия не будет возвращать в Россию партию вакцины от коронавируса Спутник V.
- 12 марта подал в отставку министр здравоохранения страны Марек Крайчи.
- 22 марта премьер-министр Словакии Игор Матович заявил, что готов подать в отставку на фоне скандала с закупкой российской вакцины от коронавируса Спутник V.