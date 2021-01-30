В России прояснили ситуацию с поставками вакцины Спутник V на захваченный Донбасс

Боевики собирались ввезти на оккупированные районы Донбасса 65 тысяч доз российского препарата.
В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), связанном с производством и поставками российской вакцины от коронавируса, опровергли информацию о поставках препарата Спутник V на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
Как заявил представитель организации в комментарии информагентству ТАСС, в Донецк и Луганск вакцина не поставляется, а подобной информацией в РФПИ не владеют.
"РФПИ не осуществляет поставку вакцины "Спутник V" в Донецк и Луганск. В фонде не располагают информацией о наличии или отсутствии подобных поставок", - сказали в организации.Читайте такжеЛекарственная зрада: россияне утверждают, что Киев подал заявку на вакцину Спутник-V
Вакцина Спутник V в ОРДЛО – новости
- Представитель боевиков "ЛНР" Родион Мирошник 29 января в своем Telegram-канале заявил, что уже на выходных отдельные районы Луганской области должны получить первую пробную партию российской вакцины от COVID-19. По его словам, отдельные категории населения планируют вакцинировать уже со следующей недели.
- Предполагалось, что в "ДНР" якобы должны получить 80 тысяч доз вакцины, а в "ЛНР" – 65 тысяч.
- По информации российской прессы, вакцину Спутник V 30 января якобы привезли на оккупированные районы Донецкой области. Вакцинацию планируют начать уже с понедельника, 1 февраля.
Автор: Андрей Ганжа