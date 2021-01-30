В России прояснили ситуацию с поставками вакцины Спутник V на захваченный Донбасс

В России опровергли поставки вакцины Спутник V от коронавируса в ОРДЛО / Reuters

В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), связанном с производством и поставками российской вакцины от коронавируса, опровергли информацию о поставках препарата Спутник V на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Как заявил представитель организации в комментарии информагентству ТАСС, в Донецк и Луганск вакцина не поставляется, а подобной информацией в РФПИ не владеют.

"РФПИ не осуществляет поставку вакцины "Спутник V" в Донецк и Луганск. В фонде не располагают информацией о наличии или отсутствии подобных поставок", - сказали в организации.Читайте такжеЛекарственная зрада: россияне утверждают, что Киев подал заявку на вакцину Спутник-V

Вакцина Спутник V в ОРДЛО – новости