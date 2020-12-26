В России сделали заявление о безопасности вакцины Спутник V для пожилых людей

Жители России старше 60 лет теперь тоже могут пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции.
Российскую вакцину от коронавируса Спутник V признали безопасной для использования людям старше 60 лет. Безопасность вакцины подтверждена в ходе экспертизы.
"Министерство здравоохранения одобрило внесение изменений в инструкцию по медицинскому применению. Таким образом, граждане старше 60 лет теперь тоже могут пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции", — заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко , его цитирует RT.
Экспертиза, проведенная ведомством, подтвердила безопасность и эффективность использования вакцины.
Отметим, коронавирус в России по состоянию на 26 декабря выявили у 2 963 290 человек. Жертвами COVID-19 стали 52 985 россиян.
Российская вакцина от коронавируса – о чем сообщалось ранее:
- 18 декабря глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что качество российской вакцины от коронавируса вызывает сомнения. Поэтому государство не собирается приобретать такой препарат.
- Эффективность российской вакцины Спутник V от коронавируса в ходе первого промежуточного анализа данных третьей фазы исследований составила 92%.
- В конце октября стало известно, что у добровольцев, которые изъявили желание испытать на себе российскую вакцину Спутник V, обнаружили коронавирусную инфекцию.
- Во Всемирной организации здравоохранения раскритиковали процесс лицензирования российской вакцины. В ВОЗ акцентировали внимание на том, что вакцина не прошла полагающихся клинических исследований. Поэтому на данный момент нельзя сделать вывод о безопасности и эффективности препарата.
- О регистрации вакцины 11 августа заявил президент РФ Владимир Путин. Он также рассказал, что одна из его дочерей прошла процедуру вакцинации данным препаратом.
Автор: Адриана Бубновская