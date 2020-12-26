В России сделали заявление о безопасности вакцины Спутник V для пожилых людей

В России признали вакцину Спутник V безопасной для пожилых людей / Пресс-служба Минздрава России

Российскую вакцину от коронавируса Спутник V признали безопасной для использования людям старше 60 лет. Безопасность вакцины подтверждена в ходе экспертизы.

"Министерство здравоохранения одобрило внесение изменений в инструкцию по медицинскому применению. Таким образом, граждане старше 60 лет теперь тоже могут пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции", — заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко , его цитирует RT.

Экспертиза, проведенная ведомством, подтвердила безопасность и эффективность использования вакцины.

Отметим, коронавирус в России по состоянию на 26 декабря выявили у 2 963 290 человек. Жертвами COVID-19 стали 52 985 россиян.

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