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В России сделали заявление о безопасности вакцины Спутник V для пожилых людей

26 декабря 2020, 10:21
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Жители России старше 60 лет теперь тоже могут пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции.

Вакцина
В России признали вакцину Спутник V безопасной для пожилых людей / Пресс-служба Минздрава России

Российскую вакцину от коронавируса Спутник V признали безопасной для использования людям старше 60 лет. Безопасность вакцины подтверждена в ходе экспертизы.

"Министерство здравоохранения одобрило внесение изменений в инструкцию по медицинскому применению. Таким образом, граждане старше 60 лет теперь тоже могут пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции", — заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко , его цитирует RT.

Экспертиза, проведенная ведомством, подтвердила безопасность и эффективность использования вакцины.

Отметим, коронавирус в России по состоянию на 26 декабря выявили у 2 963 290 человек. Жертвами COVID-19 стали 52 985 россиян.

Российская вакцина от коронавируса – о чем сообщалось ранее:

  • 18 декабря глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что качество российской вакцины от коронавируса вызывает сомнения. Поэтому государство не собирается приобретать такой препарат.
  • Эффективность российской вакцины Спутник V от коронавируса в ходе первого промежуточного анализа данных третьей фазы исследований составила 92%.
  • В конце октября стало известно, что у добровольцев, которые изъявили желание испытать на себе российскую вакцину Спутник V, обнаружили коронавирусную инфекцию.
  • Во Всемирной организации здравоохранения раскритиковали процесс лицензирования российской вакцины. В ВОЗ акцентировали внимание на том, что вакцина не прошла полагающихся клинических исследований. Поэтому на данный момент нельзя сделать вывод о безопасности и эффективности препарата.
  • О регистрации вакцины 11 августа заявил президент РФ Владимир Путин. Он также рассказал, что одна из его дочерей прошла процедуру вакцинации данным препаратом.

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