В Россию вворвался опасный штамм "Гамма"

Коронавирус "Гамма" уже в России / Daniel Foster

В соседней России зафиксировали случаи заражения опасным штаммом коронавируса "Гамма" бразильского происхождения. Этот вариант COVID-19, как и штамм "Дельта", является более заразным, чем остальные.

Пока речь идет пока о единичных случаях инфицирования.

Об этом сообщили в четверг, 22 июля, в научном центре Роспотребнадзора "Вектор", пишет российский "Интерфакс".

"На территории Российской Федерации широкое распространение получил вариант "Дельта", выявлены единичные случаи варианта "Гамма", - указано в сообщении.

Также в Центре отметили, что штаммы "Гамма" и "Дельта" отнесены к категории таких, которые "вызывающие озабоченность", поскольку эти варианты COVID-19 "более трансмиссивные, вирулентные, могут снижать эффективность антител".

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В то же время известно, что "вызывающие интерес" штаммы "Лямбда" и "Эпсилон", на территории РФ пока не зафиксированы. Однако в стране с каждым днем все больше доминирует штамм "Дельта".

Напомним, сегодня, 22 июля, стало известно, что в Александровской больнице Киева выявили шесть случаев индийского штамма коронавируса, известного как Дельта. Данный вид COVID-19 обнаружили при помощи первичного тестирования.

Диагностировали мутацию у людей разного возраста — от 21 до 73 лет, благодаря специально закупленным больницей именно для диагностирования этого штамма реактивам. Сейчас эти образцы переданы для подтверждения в Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины.

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