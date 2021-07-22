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В Россию вворвался опасный штамм "Гамма"

22 июля 2021, 17:14
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Пока в стране обнаружены единичные случаи заражения.

коронавирус
Коронавирус "Гамма" уже в России / Daniel Foster

В соседней России зафиксировали случаи заражения опасным штаммом коронавируса "Гамма" бразильского происхождения. Этот вариант COVID-19, как и штамм "Дельта", является более заразным, чем остальные.

Пока речь идет пока о единичных случаях инфицирования.

Об этом сообщили в четверг, 22 июля, в научном центре Роспотребнадзора "Вектор", пишет российский "Интерфакс".

"На территории Российской Федерации широкое распространение получил вариант "Дельта", выявлены единичные случаи варианта "Гамма", - указано в сообщении.

Также в Центре отметили, что штаммы "Гамма" и "Дельта" отнесены к категории таких, которые "вызывающие озабоченность", поскольку эти варианты COVID-19 "более трансмиссивные, вирулентные, могут снижать эффективность антител".

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В то же время известно, что "вызывающие интерес" штаммы "Лямбда" и "Эпсилон", на территории РФ пока не зафиксированы. Однако в стране с каждым днем все больше доминирует штамм "Дельта".

Напомним, сегодня, 22 июля, стало известно, что в Александровской больнице Киева выявили шесть случаев индийского штамма коронавируса, известного как Дельта. Данный вид COVID-19 обнаружили при помощи первичного тестирования.

Диагностировали мутацию у людей разного возраста — от 21 до 73 лет, благодаря специально закупленным больницей именно для диагностирования этого штамма реактивам. Сейчас эти образцы переданы для подтверждения в Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины.

Коронавирус в Украине - о чем ранее писал Главред:

  • В Украине присутствует опасный индийский штамм коронавируса Дельта. По словам главы Минздрава Виктора Ляшко, через месяц-два он вытеснит все другие разновидности COVID-19.
  • Ведущий инфекционист Минздрава, заслуженный врач Ольга Голубовская заявила, что из-за нового штамма "Дельта" эпидемия может накрыть Украину за ночь.
  • С 21 июля в Украине стартовал пятый этап вакцинации от коронавируса. Как заявил глава Минздрава Виктор Ляшко, теперь прививки могут сделать все желающие. При этом больше не нужно записываться на вакцинацию через портал или приложение "Дія".
  • В Минздраве отчитались, что по состоянию на утро 22 июля с начала прививочной кампании были вакцинированы 2 843 899 человек, из них получили 1 дозу - 2 843 897 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 1 555 859 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 4 399 756 прививок.
Дельта коронавирус Россия
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