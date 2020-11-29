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В Сингапуре родился ребенок с антителами к COVID-19

29 ноября 2020, 10:58

В ноябре жительница Сингапура, которая ранее болела коронавирусом, родила мальчика, у которого нашли антитела к COVID-19.

Младенец
В Сингапуре родился ребенок с антителами к коронавирусу / tsn.ua

Коронавирус 2020 выявили в мире у более 62 миллионов человек. Человечество застыло в ожидании вакцины от коронавируса. В то же время в Сингапуре местная жительница, которая болела COVID-19 во время беременности, родила мальчика, у которого нашли антитела к коронавирусу.

Как сообщает местная газета Straits Times, коронавирус у Селин Нг-Чен, которой 31 год, обнаружили в марте, когда она была на десятой неделе беременности. По данным издания, женщина заразилась вирусом, когда вернулась из поездки в Европу. Заболевание у нее протекало мягко, через две с половиной недели ее выписали из больницы. В ноябре Нг-Чен родила мальчика Олдрина. У него коронавирус врачи не обнаружили.

"Это очень интересно. Его педиатр сказал, что мои антитела к COVID-19 исчезли, но у Олдрина они есть. Мой врач предполагает, что я передала ему свои антитела во время беременности", — рассказала женщина.

Как отмечает газета, возможно, это не первый подобный случай в Сингапуре. Так, в апреле родился ребенок у жительницы страны Наташи Линг, которая заразилась коронавирусом на 36-й неделе беременности. Именно он мог стать первым родившимся в Сингапуре ребенком с антителами, пишет издание.

Лечение коронавируса – о чем сообщалось ранее:

  • Директор Института биохимии имени А. В. Палладина НАН Украины, академик Сергей Комисаренко заявил, что в лечении коронавирусной болезни плазма крови людей, переболевших COVID-19, может играть большую роль.
  • Американские ученые заявили, что прием мелатонина (гормона, который регулирует цикл сна и бодрствования) может оказывать позитивный эффект при лечении COVID-19.
  • Фармацевтическая компания из польского Люблина объявила о создании первого в мире лекарства от COVID-19. Препарат создан на основе плазмы пациентов, которые выздоровели.

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